UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Акт Россия-НАТО перестал существовать, - Дуда

Фото: Анджей Дуда (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Президент Польши Анджей Дуда во время визита в Бухарест заявил, что Основополагающий акт Россия – НАТО перестал действовать в результате российской агрессии против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на выступление главы государства.

"Стоит громко заявить, что акт Россия – НАТО прекратил свое существование. Этот акт уже никого не связывает", – отметил Дуда.

Основополагающий акт между РФ и Североатлантическим альянсом был заключен в 1997 году в Париже. Его лейтмотивом был отказ от восприятия друг друга как противников.

Президент Польши ранее высказал идею отправить в Украину миротворцев НАТО. В то же время польское правительство предложило G20 исключить Россию из своих рядов.

К слову, Соединенные Штаты получили доказательства умышленных ударов России по гражданской инфраструктуре Украины.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
НАТОРоссийская ФедерацияПольшаАнджей ДудаВторжение России в УкраинуВойна России против Украины