Акт Россия-НАТО перестал существовать, - Дуда

Президент Польши Анджей Дуда во время визита в Бухарест заявил, что Основополагающий акт Россия – НАТО перестал действовать в результате российской агрессии против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на выступление главы государства .

"Стоит громко заявить, что акт Россия – НАТО прекратил свое существование. Этот акт уже никого не связывает", – отметил Дуда.

Основополагающий акт между РФ и Североатлантическим альянсом был заключен в 1997 году в Париже. Его лейтмотивом был отказ от восприятия друг друга как противников.

Президент Польши ранее высказал идею отправить в Украину миротворцев НАТО. В то же время польское правительство предложило G20 исключить Россию из своих рядов.