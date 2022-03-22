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Акт Росія-НАТО перестав існувати, - Дуда

Фото: Анджей Дуда (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Президент Польщі Анджей Дуда під час візиту в Бухарест заявив, що Основоположний акт Росія – НАТО перестав діяти внаслідок російської агресії проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на виступ глави держави.

"Варто гучно заявити, що акт Росія – НАТО припинив своє існування. Цей акт нині вже нікого не пов'язує", – відзначив Дуда.

Основоположний акт між РФ і Північноатлантичним альянсом був укладений у 1997 році в Парижі. Його лейтмотивом була відмова від сприйняття один одного як супротивників.

Президент Польщі раніше висловив ідею відправити до України миротворців НАТО. Натомість польський уряд запропонував G20 виключити Росію зі своїх лав.

До слова, Сполучені Штати отримали докази навмисних ударів Росії по цивільній інфраструктурі України.

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