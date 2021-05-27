Air France отменила еще один рейс Париж - Москва из-за отказа РФ одобрить облет Беларуси

Национальный авиаперевозчик Франции Air France отменил еще один рейс в Москву из Парижа из-за отказа РФ одобрить облет Беларуси. Он должен был состояться 28 мая.

Об этом сообщило британское издание London South East .

Отмечается, что такое решение авиакомпания приняла после того, как российские власти не одобрили облет воздушного пространства Беларуси.

"Air France отменила еще один рейс Париж - Москва, запланированный на пятницу", - говорится в сообщении.

Напомним, Air France 26 мая отменила рейс Париж - Москва. Причиной принятия такого решения авиакомпании стала позиция России по облету Беларуси. Как отмечалось, перевозчик планировал осуществить этот полет 27 мая после получения одобрения от российских властей, но он тоже был отменен.

Отметим, ранее саммит Совета Европы принял политическое решение запретить белорусским авиакомпаниям полеты в Евросоюз.

Как писало РБК-Украина, также запретила полеты над воздушным пространством Беларуси нидерландская авиакомпания KLM.