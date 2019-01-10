Ахметов и Левочкин стали фигурантами дела Манафорта

Фото: Пол Манафорт (NBC News youtube)

Манафор передавал украинским олигархам социологические данные о президентских выборах в США

Бывший глава избирательного штаба Дональда Трампа Пол Манафорт передавал социологические данные, связанные с президентскими выборами в США, украинским олигархам Сергею Левочкину и Ринату Ахметову. Об этом сообщает CNN, передает РБК-Украина.

По данным телекомпании, Левочкин и Ахметов, "годами платили Полу Манафорту за его политическую работу в своей стране". В команде спецпрокурора США Роберта Мюллера, который расследует "российское вмешательство" в американские выборы, ранее назвали этих олигархов ключевыми "щедрыми сторонниками лоббистской работы Манафорта в Украине".

"Манафорт заработал миллионы на своей украинской политической работе в течение нескольких лет. В ходе судебного разбирательства прокуратура заявила, что это касалось перевода денежных средств от Ахметова и Левочкина через оффшорные банковские счета", - пишет CNN.

Отмечается, что Минюст США сначала попросил Мюллера изучить связи пророссийских украинцев с Манафортом из-за того, как они могут соотноситься с другими утверждениями о координации действий России с кампанией Трампа.

"Ахметов является одним из самых богатых людей в Украине и финансировал Партию регионов, украинскую политическую партию, связанную с Москвой, которую Манафорт поддерживал. Ахметов представил Манафорта лидеру партии Виктору Януковичу, и они вступили в многолетнее партнерство, благодаря которому Янукович одержал победу на президентских выборах", - добавляет CNN.

Также отмечается, что Левочкин был главой в администрации Януковича и тайно направил миллионы долларов Манафорту для его политического консультирования. Глава избирательного штаба Трампа пытался таким образом направить иностранные деньги в инаугурационный комитет Трампа. Все эти данные предоставил Манафорт во время показаний в суде.

Напомним, как заявил недавно спецпрокурор США Роберт Мюллер, экс-глава предвыборного штаба президента США Дональда Трампа политтехнолог Пол Манафорт передавал данные соцопросов во время кампании 2016 года своему деловому партнеру Константину Килимнику. Он был руководителем киевского офиса компании Манафорта, его также подозревают в связям с российской разведкой.