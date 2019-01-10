ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Інтерв'ю
Статті
Афіша
Новини шоу-бізнесу
Мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Культура
Кіно та ТБ
Стиль життя
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

У Ахметова спростовують отримання від Манафорта інформації про вибори в США

Новини » Суспільство    10.01.2019 - 18:04
У Ахметова спростовують отримання від Манафорта інформації про вибори в США
Фото: Рінат Ахметов (fdu.org.ua)

Раніше повідомлялося, що Ахметов і Льовочкін стали фігурантами справи Манафорта

Український бізнесмен Рінат Ахметов ніколи не запитував і не отримував жодних даних соціологічних опитувань, а також іншої інформації про вибори в США 2016 року від голови виборчого штабу Дональда Трампа Пола Манафорта або Костянтина Килимника. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Ахметова.

"Будь-яка інформація про контакти між ними і Ахметовим у зв'язку з президентськими виборами в США 2016 року є помилковою і рішуче спростовується", - йдеться в повідомленні прес-служби.

В прес-службі бізнесмена також нагадали, що робота з Манафортом і його консалтинговою фірмою була завершено в 2005 році, зазначивши, що "будь-яка робота, яку він виконав в Україні після зазначеного періоду, носила політичний характер, і ні компанією SCM, ні її акціонером, Ахметовим, не оплачувалася".

Нагадаємо, що раніше CNN повідомляло, що українські олігархи Сергій Льовочкін і Рінат Ахметов були ймовірними одержувачами соціологічних даних американських опитувань, якими Манафорт поділився з українцем Костянтином Килимником під час президентської кампанії 2016 року.

За даними телекомпанії, Льовочкін, і Ахметов, "роками платили Полу Манафорту за його політичну роботу у своїй країні". У команді спецпрокурора США Роберта Мюллера, який розслідує російське втручання в американські вибори, раніше назвали цих олігархів ключовими "щедрими прихильниками лобістської роботи Манафорта в Україні".

Як заявив нещодавно спецпрокурор США Роберт Мюллер, екс-глава передвиборчого штабу президента США Дональда Трампа політтехнолог Пол Манафорт передавав дані соцопитувань під час кампанії 2016 року своєму діловому партнерові Костянтину Килимнику. Він був керівником київського офісу компанії Манафорта, його також підозрюють у зв'язках з російською розвідкою.

Ахметов і Льовочкін стали фігурантами справи Манафорта Адвокатам Манафорта не вдалося засекретити відповідь на звинувачення у неправдивих свідченнях
Новини України Рінат АхметовПол Манафорт
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся