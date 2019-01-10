У Ахметова спростовують отримання від Манафорта інформації про вибори в США

Фото: Рінат Ахметов (fdu.org.ua)

Раніше повідомлялося, що Ахметов і Льовочкін стали фігурантами справи Манафорта

Український бізнесмен Рінат Ахметов ніколи не запитував і не отримував жодних даних соціологічних опитувань, а також іншої інформації про вибори в США 2016 року від голови виборчого штабу Дональда Трампа Пола Манафорта або Костянтина Килимника. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Ахметова.

"Будь-яка інформація про контакти між ними і Ахметовим у зв'язку з президентськими виборами в США 2016 року є помилковою і рішуче спростовується", - йдеться в повідомленні прес-служби.

В прес-службі бізнесмена також нагадали, що робота з Манафортом і його консалтинговою фірмою була завершено в 2005 році, зазначивши, що "будь-яка робота, яку він виконав в Україні після зазначеного періоду, носила політичний характер, і ні компанією SCM, ні її акціонером, Ахметовим, не оплачувалася".

Нагадаємо, що раніше CNN повідомляло, що українські олігархи Сергій Льовочкін і Рінат Ахметов були ймовірними одержувачами соціологічних даних американських опитувань, якими Манафорт поділився з українцем Костянтином Килимником під час президентської кампанії 2016 року.

За даними телекомпанії, Льовочкін, і Ахметов, "роками платили Полу Манафорту за його політичну роботу у своїй країні". У команді спецпрокурора США Роберта Мюллера, який розслідує російське втручання в американські вибори, раніше назвали цих олігархів ключовими "щедрими прихильниками лобістської роботи Манафорта в Україні".

Як заявив нещодавно спецпрокурор США Роберт Мюллер, екс-глава передвиборчого штабу президента США Дональда Трампа політтехнолог Пол Манафорт передавав дані соцопитувань під час кампанії 2016 року своєму діловому партнерові Костянтину Килимнику. Він був керівником київського офісу компанії Манафорта, його також підозрюють у зв'язках з російською розвідкою.