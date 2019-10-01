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Ахметов и окружение Фирташа урегулировали спор вокруг "Укртелекома"

Новости » Экономика    01.10.2019 - 15:14
Ахметов и окружение Фирташа урегулировали спор вокруг "Укртелекома"
Фото: Укртелеком (ukrtelecom.ua)

Судебная тяжба касалась 760 млн долларов

Компания бизнесмена Рината Ахметова SCM Financial Overseas Limited и компания Raga Establishment Limited достигли мирового соглашения в споре о продаже "Укртелекома". Об этом сообщает пресс-служба SCM.

Согласно сообщению, 1 октября 2019 года компании SCM и Raga и официально и окончательно урегулировали между собой спор относительно продажи "Укртелекома" в 2013 году.

"В рамках мирового соглашения будут прекращены все судебные и иные процессы между Raga и SCM, а также их аффилированными лицами", - говорится в сообщении.

Напомним, в Raga утверждают, что продали "Укртелеком" Ахметову за 860 млн долларов в 2013 году, но он заплатил 100 млн долларов, и больше средств компания от него не получили.

Компания Raga Establishment инициировала арбитражные разбирательства в Лондонском арбитраже (LCIA) против SCM с требованием выплатить ей оставшуюся сумму в размере 760 млн долларов.

В свою очередь в SCM заявляли, что заплатили только 100 млн долларов, поскольку компания-продавец не выполнила инвестиционные обязательства при приватизации.

Кроме того, в конце 2017 года окружной суд Никосии постановил заморозить активы Рината Ахметова на сумму 820 млн долларов по делу "Укртелекома". Замороженные активы, вероятно, включали квартиру в Лондоне, в Найтсбридже. На момент ее покупки квартира была самой дорогостоящей частной резиденцией в Великобритании. Арест был снят только в середине 2018 года.

Отметим, компания Raga Establishment принадлежит бывшему председателю правления "Родовид банка" Денису Горбуненко. Как писало ранее издание Financial Times, Горбуненко принято считать человеком, приближенным к Дмитрию Фирташу. В частности, он присутствовал на судебных заседаниях по вопросу выдачи Фирташа США в Вене.

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