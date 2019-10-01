Ахметов і оточення Фірташа врегулювали суперечку навколо "Укртелекому"

Фото: Укртелеком (ukrtelecom.ua)

Судова тяганина стосувалася 760 млн доларів

Компанія бізнесмена Ріната Ахметова SCM Financial Overseas Limited і компанія Raga Establishment Limited досягли мирової угоди в суперечці про продаж "Укртелекому". Про це повідомляє прес-служба SCM.

Згідно з повідомленням, 1 жовтня 2019 року компанії SCM і Raga і офіційно і остаточно врегулювали між собою спір щодо продажу "Укртелекому" в 2013 році.

"У рамках мирової угоди будуть припинені всі судові й інші процеси між Raga і SCM, а також їх афілійованими особами", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у Raga стверджують, що продали "Укртелеком" Ахметову за 860 млн доларів в 2013 році, але він заплатив 100 млн доларів, і більше коштів компанія від нього не отримали.

Компанія Raga Establishment ініціювала арбітражний розгляд в Лондонському арбітражі (LCIA) проти SCM з вимогою виплатити їй решту суми в розмірі 760 млн доларів.

У свою чергу в SCM заявляли, що заплатили тільки 100 млн доларів, оскільки компанія-продавець не виконала інвестиційні зобов'язання при приватизації.

Крім того, в кінці 2017 року окружний суд Нікосії постановив заморозити активи Ріната Ахметова на суму 820 млн доларів у справі "Укртелекому". Заморожені активи, ймовірно, включали квартиру в Лондоні, в Найтсбріджі. На момент її купівлі квартира була найдорожчою приватною резиденцією у Великій Британії. Арешт був знятий тільки в середині 2018 року.

Відзначимо, компанія Raga Establishment належить колишньому голові правління "Родовід банку" Денис Горбуненко. Як писало раніше видання Financial Times, Горбуненко прийнято вважати людиною, наближеною до Дмитру Фірташу. Зокрема, він був присутній на судових засіданнях по питанню видачі Фірташа США у Відні.