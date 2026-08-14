Агроекспорт впав на 70%: міністр назвав спосіб розблокування портів

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Скорочення експорту на 70%: через блокування Росією чорноморських портів Україна відвантажує лише 30% від потенційного обсягу агропродукції.

через блокування Росією чорноморських портів Україна відвантажує лише 30% від потенційного обсягу агропродукції. Зупинка портів Великої Одеси: у серпні заходи суден до Одеської, Чорноморської та Південної гаваней повністю припинилися.

у серпні заходи суден до Одеської, Чорноморської та Південної гаваней повністю припинилися. Межа альтернативних шляхів: залізниця та дунайські порти забезпечують по 40% поточного експорту, але всі альтернативні маршрути зможуть покрити лише до 50% потреб.

залізниця та дунайські порти забезпечують по 40% поточного експорту, але всі альтернативні маршрути зможуть покрити лише до 50% потреб. Військовий сценарій: Україна розглядає силовий варіант розблокування Чорного моря; після відновлення навігації знадобиться близько місяця для виходу на нормальні показники.

Україна розглядає силовий варіант розблокування Чорного моря; після відновлення навігації знадобиться близько місяця для виходу на нормальні показники. Дефіциту в Україні немає: внутрішній ринок повністю забезпечений продовольством, а збої стосуються виключно експортної логістики.

"На сьогодні, з урахуванням того, що Росія заблокувала доступ українського продовольства до міжнародних ринків (блокування експорту через порти на Чорному морі – ред.), лише, на жаль, 30% поступає продукції від тої, що могла би поступати для стабілізації міжнародних ринків", – сказав він.

У серпні вже відсутні заходи суден до портів Великої Одеси (до них входять три ключові глибоководні морські порти на Чорному морі: Одеський, Чорноморський та Південний), додав Висоцький.

Міністр повідомив, що з 1 по 12 серпня було експортовано 590 тисяч тонн агропродукції.

Альтернативні шляхи експорту

Мінагрополітики та компанії працюють над використанням альтернативних шляхів логістики. "Ми очікуємо, що з урахуванням альтернативних шляхів можна буде вийти на 50% (від потенційного обсягу експорту, – ред.), але це буде максимум", – додав міністр.

На сьогодні експорт агропродукції здійснюється наступними шляхами:

залізницею, яка забезпечує 40% обсягу відвантажень;

через порти Дунаю (40%);

автомобільним транспортом (10%);

ще до 10% – це обсяги, які встигли вивезти судна з портів Чорного моря на початковому етапі блокування.

Перспективи розблокування морського шляху

За словами Висоцького, на сьогодні Україна розглядає військовий варіант відновлення морського транспорту на Чорному морі. Міністр не надавав деталей та часових прогнозів щодо розблокування портів, але зазначив, якщо морський шлях буде розблокований, то галузі знадобиться близько одного місяця, щоб вийти на потенційні показники експорту.

Відповідаючи на питання щодо значного зростання попиту населення на крупи, макарони та інші продовольчі товари, міністр сказав, що внутрішній ринок повністю забезпечений продукцією.

"Дефіциту немає", – сказав Висоцький і додав, що виникають певні збої в логістиці, але це стосується експорту.

Нагадаємо, масовані атаки Росії на портову інфраструктуру та судна в Чорному морі суттєво паралізували морську логістику – лише у липні та на початку серпня ворог завдав понад 70 ударів по портах. За оцінками НБУ, через блокаду Україна ризикує втратити близько 2,5 млрд доларів валютної виручки до кінця року, а сукупні збитки фермерів від подорожчання логістики сягають 3 млрд доларів.