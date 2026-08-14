Агроекспорт впав на 70%: міністр назвав спосіб розблокування портів

Через блокування Росією портів Чорного моря експорт агропродукції у серпні впав на 70%. Україна розглядає військовий варіант розблокування морського шляху.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра аграрної політики та продовольства Тараса Висоцького під час прес-конференції в Києві.
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"На сьогодні, з урахуванням того, що Росія заблокувала доступ українського продовольства до міжнародних ринків (блокування експорту через порти на Чорному морі – ред.), лише, на жаль, 30% поступає продукції від тої, що могла би поступати для стабілізації міжнародних ринків", – сказав він.
У серпні вже відсутні заходи суден до портів Великої Одеси (до них входять три ключові глибоководні морські порти на Чорному морі: Одеський, Чорноморський та Південний), додав Висоцький.
Міністр повідомив, що з 1 по 12 серпня було експортовано 590 тисяч тонн агропродукції.
Мінагрополітики та компанії працюють над використанням альтернативних шляхів логістики. "Ми очікуємо, що з урахуванням альтернативних шляхів можна буде вийти на 50% (від потенційного обсягу експорту, – ред.), але це буде максимум", – додав міністр.
На сьогодні експорт агропродукції здійснюється наступними шляхами:
За словами Висоцького, на сьогодні Україна розглядає військовий варіант відновлення морського транспорту на Чорному морі. Міністр не надавав деталей та часових прогнозів щодо розблокування портів, але зазначив, якщо морський шлях буде розблокований, то галузі знадобиться близько одного місяця, щоб вийти на потенційні показники експорту.
Відповідаючи на питання щодо значного зростання попиту населення на крупи, макарони та інші продовольчі товари, міністр сказав, що внутрішній ринок повністю забезпечений продукцією.
"Дефіциту немає", – сказав Висоцький і додав, що виникають певні збої в логістиці, але це стосується експорту.
Нагадаємо, масовані атаки Росії на портову інфраструктуру та судна в Чорному морі суттєво паралізували морську логістику – лише у липні та на початку серпня ворог завдав понад 70 ударів по портах. За оцінками НБУ, через блокаду Україна ризикує втратити близько 2,5 млрд доларів валютної виручки до кінця року, а сукупні збитки фермерів від подорожчання логістики сягають 3 млрд доларів.