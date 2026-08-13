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Гречка є не всюди: що відбувається з цінами на продукти в супермаркетах 13 серпня

16:23 13.08.2026 Чт
2 хв
Дешевші позиції гречаної крупи є в наявності не в усіх мережах
aimg Марія Кучерявець
Гречка є не всюди: що відбувається з цінами на продукти в супермаркетах 13 серпня Фото: Українці можуть зіштовхнутися з точковими змінами на полицях супермаркетів (інфографіка РБК-Україна)
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В українських супермаркетах спостерігається коливання цін на хліб та суттєвий розкид цін на гречану крупу, яка до того ж місцями зникла з полиць.

Скільки коштують основні продукти у "Сільпо", АТБ, Novus та "Ашані" станом на четвер, 13 серпня - зібрало РБК-Україна в матеріалі.

Головне:

  • Хліб: В "Ашані" - суттєве зниження ціни на нарізаний пшеничний хліб "Формула Смаку" (350 г) - до 14,50 грн (проти 21,30 грн за аналоги 12 серпня). Найдешевша позиція залишається у "Сільпо" (12,99 грн).
  • Гречка: Найдорожчою кілограмовою позицією є вагова крупа в "Ашані" за 98,70 грн/кг (попереднього дня найдешевша фасована була по 69,90 грн). Найдешевшу пропозицію завдяки 15% знижці тримає "Сільпо" (54,99 грн/кг). У Novus гречка відсутня.
  • Яйця: Ціни на десяток С1 та поштучні позиції лишаються незмінними. Найдешевше купувати поштучно в "Ашані" (3,00 грн/шт або 30 грн/десяток). У фасованому сегменті лідирує "Сільпо" (43,66 грн/10 шт).
  • Молоко: Без змін. Акційні пропозиції утримують АТБ (19,90 грн за 450 г) та Novus (34,99 грн за 900 г при доставці).
  • Олія: Цінова лінійка повністю збігається з учорашньою: мінімальний цінник на 0,5 л тримає "Ашан" - 49,40 грн.

Деталізовані ціни в супермаркетах (13 серпня)

Хліб

  • "Сільпо": хліб "Сумська Паляниця Козацький" (350 г, половинка) - 12,99 грн
  • "Ашан": хліб "Формула Смаку" Білий пшеничний (350 г) - 14,50 грн (подешевшав)
  • АТБ: хліб "Кристинопіль Тостовий ніжний" (300 г) - 24,80 грн
  • Novus: хліб "Цар Хліб Паланга" (350 г) - 24,99 грн (акційна ціна до 19.08, замість 28,99 грн)

Гречка є не всюди: що відбувається з цінами на продукти в супермаркетах 13 серпня

Фото: ціни на продукти в українських супермаркетах серед найнижчих пропозицій станом на 13 серпня (інфографіка РБК-Україна)

Гречка

  • "Сільпо": крупа "Премія" ядриця (1 кг) - 54,99 грн (акція -15%, замість 64,99 грн)
  • АТБ: крупа "Розумний вибір" (1 кг) - 65,90 грн
  • "Ашан": крупа гречана на вагу (1 кг) - 98,70 грн
  • Novus: позиції відсутні у наявності

Яйця

  • "Ашан": яйце куряче С1 (поштучно) - 3,00 грн/шт (30,00 грн за десяток)
  • "Сільпо": яйця "Пашот" С1 (10 шт) - 43,66 грн
  • АТБ: яйце "Своя лінія" С1 (10 шт) - 43,90 грн
  • Novus: яйця Marka Promo С1 (10 шт) - 47,85 грн

Молоко

  • АТБ: молоко "Щоденний збір" 2,5% (450 г) - 19,90 грн (акція, замість 21,30 грн)
  • "Сільпо": молоко "Повна Чаша" 2,6% (450 г) - 21,49 грн
  • "Ашан": молоко Auchan 2,6% (400 г) - 22,60 грн
  • Novus: молоко "Житомирський Молочний Завод" 2,5% (900 г) - 34,99 грн (акція при доставці до 19.08, замість 53,99 грн)

Соняшникова олія

  • "Ашан": олія Auchan рафінована (0,5 л) - 49,40 грн
  • "Сільпо": олія "Премія" рафінована (0,5 л) - 52,99 грн (акція -6%, замість 56,49 грн)
  • АТБ: олія "Своя лінія" рафінована (0,5 л) - 53,13 грн
  • Novus: олія "Чумак Золота" рафінована (0,46 л) - 67,99 грн
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