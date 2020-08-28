"Агро Газ Трейдинг" продолжит поставки газа на ОПЗ до определения нового давальца

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Решение о пролонгации контракта было принято правлением ОПЗ

Компания "Агро Газ Трейдинг" и АО "Одесский припортовый завод" продлили на 4 месяца действующий давальческий контракт, действие которого могло закончиться 1 августа. Пролонгация позволит предприятию продолжать работу до определения нового давальца.

Об этом говорится в сообщении АГТ.

"АГТ обеспечит ОПЗ стабильными поставками сырья до проведения конкурса по отбору давальца и подписания нового контракта по его итогам. Поддержание бесперебойной работы предприятия позволит в будущем избежать дополнительных ресурсных и материальных затрат, которых требует повторный запуск производственных агрегатов ОПЗ", - сообщили в АГТ.

Отмечается, что в период действия пролонгированного контракта АГТ продолжит поставки сырья, своевременную реализацию готовой продукции предприятия и полную оплату услуг по переработке природного газа.

Решение о пролонгации контракта было принято правлением ОПЗ и утверждено наблюдательным советом предприятия.

"АГТ - это надежный партнер для ОПЗ. Мы готовы обеспечить бесперебойную работу предприятия до проведения нового конкурса по отбору давальца. АГТ вновь примет в нем участие и повторно докажет, что мы предлагаем ОПЗ наиболее выгодные условия давальческого контракта", - подчеркнул партнер АГТ Владимир Колот.

Напомним, за год сотрудничества АГТ поставила для переработки на ОПЗ 655,6 млн куб. м природного газа, из которых было произведено 796,2 тыс. тонн карбамида и 90,3 тыс. тонн аммиака.

АО "Одесский припортовый завод" находится под управлением Фонда государственного имущества Украины. По соглашению Украины с МВФ, предприятие должно быть выставлено на приватизацию до июля 2021 года.