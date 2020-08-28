"Агро Газ Трейдинг" продовжить поставки газу на ОПЗ до визначення нового давальця

Фото: ОПЗ (з відкритих джерел)

Рішення про пролонгацію контракту було прийнято правлінням ОПЗ

Компанія "Агро Газ Трейдинг" та АТ "Одеський припортовий завод" продовжили на 4 місяці діючий давальницький контракт, дія якого могло закінчитися 1 серпня. Пролонгація дозволить підприємству продовжувати роботу до визначення нового давальця.

Про це йдеться в повідомленні АГТ.

"АГТ забезпечить ОПЗ стабільними поставками сировини до проведення конкурсу з відбору давальця і ​​підписання нового контракту за його підсумками. Підтримка безперебійної роботи підприємства дозволить в майбутньому уникнути додаткових ресурсних і матеріальних витрат, яких вимагає повторний запуск виробничих агрегатів ОПЗ", - повідомили в АГТ.

Відзначається, що в період дії пролонгованої контракту АГТ продовжить поставки сировини, своєчасну реалізацію готової продукції підприємства і повну оплату послуг з переробки природного газу.

Рішення про пролонгацію контракту було прийнято правлінням ОПЗ і затверджено наглядовою радою підприємства.

"АГТ - це надійний партнер для ОПЗ. Ми готові забезпечити безперебійну роботу підприємства до проведення нового конкурсу з відбору давальця. АГТ знову прийме в ньому участь і повторно доведе, що ми пропонуємо ОПЗ найбільш вигідні умови давальницької контракту", - підкреслив партнер АГТ Володимир Колот.

Нагадаємо, за рік співпраці АГТ поставила для переробки на ОПЗ 655,6 млн куб. м природного газу, з яких було вироблено 796,2 тис. тонн карбаміду і 90,3 тис. тонн аміаку.

АТ "Одеський припортовий завод" знаходиться під управлінням Фонду державного майна України. За угодою України з МВФ, підприємство повинно бути виставлено на приватизацію до липня 2021 року.