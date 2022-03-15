Агрессивные планы России еще не развалились: Зеленский объяснил почему

Президент Владимир Зеленский сообщил, что агрессивные планы России еще не развалились, а мир молчит из-за захвата войсками РФ двух АЗС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявление на конференции Joint Expeditionary Force.

Президент Украины считает, что весь мир молчит из-за захвата российскими войсками двух украинских АЗС.

"Агрессивные планы России еще не развалились, и можно понять почему. Мир молчит из-за захвата российскими войсками двух АЭС. Мы слышим только слова. Этого мало. Они обстреляли крупнейшую АЭС в Европе, поставили под угрозу безопасность объектов в Чернобыле", - сказал Зеленский.

Он добавил, что ответа практически не последовали и многие компании не стали уходить с российского рынка.

"Какой ответ они получили? Мы считаем, что практически никакой. Многие компании не ушли с российского рынка, несмотря на санкции", - отметил президент Украины.

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