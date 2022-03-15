Агресивні плани Росії ще не розвалилися: Зеленський пояснив чому

Президент Володимир Зеленський повідомив, що агресивні плани Росії ще не розвалилися, а світ мовчить через захоплення військами РФ двох АЗС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його заяву на конференції Joint Expeditionary Force.

Президент України вважає, що весь світ мовчить через захоплення російськими військами двох українських АЗС.

"Агресивні плани Росії ще не розвалилися, і можна зрозуміти чому. Світ мовчить через захоплення російськими військами двох АЕС. Ми чуємо тільки слова. Цього мало. Вони обстріляли найбільшу АЕС в Європі, поставили під загрозу безпеку об'єктів в Чорнобилі", - сказав Зеленський.

Він додав, що відповіді практично не послідували та багато компаній не стали йти з російського ринку.

"Яку відповідь вони отримали? Ми вважаємо, що практично ніякої. Багато компаній не пішли з російського ринку, попри санкції", - зазначив президент України.

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