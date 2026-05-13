"Агресивне беззаконня": в МЗС відреагували на скандальний закон держдуми РФ

Міністерство закордонних справ України різко розкритикувало новий закон Держдуми РФ, який дозволяє застосовувати російські окупаційні сили за межами країни під приводом "захисту російських громадян".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар речника МЗС Георгія Тихого журналістам.

"Це рішення можна охарактеризувати двома словами: агресивне беззаконня", - наголосив Тихий.

За його словами, ухвалений закон фактично свідчить про те, що агресія стала офіційною частиною державної політики Росії.

"Надаючи собі необмежене право застосовувати російські окупаційні сили за межами країни під приводом нібито "захисту російських громадян", Путін фактично зізнається в тому, що агресія стала нормою державної політики Росії", - заявив речник МЗС.

Тихий також провів історичну паралель із риторикою нацистської Німеччини перед окупацією Судетської області у 1938 році. Він нагадав, що Адольф Гітлер тоді також виправдовував агресивні плани захистом "німецьких побратимів у Чехословаччині".

"Схоже, російські парламентарі надихалися тими часами, створюючи свій законодавчий акт", - додав Тихий.

У МЗС заявили, що Кремль насправді не дбає про російських громадян, оскільки щодня відправляє їх на війну проти України.

"Насправді Путіну плювати на російських громадян як за кордоном, так і всередині країни. Щодня він утилізує понад тисячу таких "співвітчизників" на фронті злочинної війни проти України, в якій Росія не має шансів досягти бодай якоїсь цілі. Якби режим у Москві турбували російські громадяни, найкращим способом їх захисту було би припинення війни проти України", - наголосив речник.

Крім того, у він зауважив, що нинішній склад держдуми РФ роками ухвалює закони, які виправдовують агресію, окупацію територій та репресії.

"Наголошуємо: уникнути відповідальності та згодом "спихнути" все на Путіна не вдасться. Дії поплічників режиму задокументовані та тягнутимуть за собою не лише моральну та історичну, але й міжнародно-правову відповідальність", - заявив Тихий.

Він додав, що новий закон РФ нічого не змінює для України, яка понад 12 років захищається від російської агресії, але він демонструє світу справжню суть режиму в Москві.

У МЗС нагадали, що найближчими днями у Кишиневі понад три десятки держав-членів Ради Європи та країни-партнери мають схвалити Розширену часткову угоду про Керівний комітет Спецтрибуналу щодо злочину агресії проти України. У засіданні також візьме участь глава МЗС України Андрій Сибіга.

"На відміну від "агресивних" законів, які штампує держдума, цей конкретний міжнародно-правовий ad-hoc трибунал матиме реальну юридичну силу в десятках юрисдикцій. Не маємо сумніву, що він врешті притягне до відповідності злочинців. А закони про, по суті, легалізацію агресії, лише допоможуть пришвидшити його роботу та розширити доказову базу. Відповідальність неуникна", - підсумував Тихий.