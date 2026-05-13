"Агрессивный беспредел": в МИД отреагировали на скандальный закон госдумы РФ

Министерство иностранных дел Украины резко раскритиковало новый закон Госдумы РФ, который позволяет применять российские оккупационные силы за пределами страны под предлогом "защиты российских граждан".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий спикера МИД Георгия Тихого журналистам.

"Это решение можно охарактеризовать двумя словами: агрессивное беззаконие", - подчеркнул Тихий.

По его словам, принятый закон фактически свидетельствует о том, что агрессия стала официальной частью государственной политики России.

"Предоставляя себе неограниченное право применять российские оккупационные силы за пределами страны под предлогом якобы "защиты российских граждан", Путин фактически признается в том, что агрессия стала нормой государственной политики России", - заявил спикер МИД.

Тихий также провел историческую параллель с риторикой нацистской Германии перед оккупацией Судетской области в 1938 году. Он напомнил, что Адольф Гитлер тогда также оправдывал агрессивные планы защитой "немецких собратьев в Чехословакии".

"Похоже, российские парламентарии вдохновлялись теми временами, создавая свой законодательный акт", - добавил Тихий.

В МИД заявили, что Кремль на самом деле не заботится о российских гражданах, поскольку ежедневно отправляет их на войну против Украины.

"На самом деле Путину плевать на российских граждан как за рубежом, так и внутри страны. Ежедневно он утилизирует более тысячи таких "соотечественников" на фронте преступной войны против Украины, в которой Россия не имеет шансов достичь хоть какой-то цели. Если бы режим в Москве беспокоили российские граждане, лучшим способом их защиты было бы прекращение войны против Украины", - подчеркнул спикер.

Кроме того, он отметил, что нынешний состав госдумы РФ годами принимает законы, которые оправдывают агрессию, оккупацию территорий и репрессии.

"Подчеркиваем: избежать ответственности и впоследствии "спихнуть" все на Путина не удастся. Действия приспешников режима задокументированы и будут тянуть за собой не только моральную и историческую, но и международно-правовую ответственность", - заявил Тихий.

Он добавил, что новый закон РФ ничего не меняет для Украины, которая более 12 лет защищается от российской агрессии, но он демонстрирует миру истинную суть режима в Москве.

В МИД напомнили, что в ближайшие дни в Кишиневе более трех десятков государств-членов Совета Европы и страны-партнеры должны одобрить Расширенное частичное соглашение о Руководящем комитете Спецтрибунала по преступлению агрессии против Украины. В заседании также примет участие глава МИД Украины Андрей Сибига.

"В отличие от "агрессивных" законов, которые штампует госдума, этот конкретный международно-правовой ad-hoc трибунал будет иметь реальную юридическую силу в десятках юрисдикций. Не сомневаемся, что он в конце концов привлечет к соответствию преступников. А законы о, по сути, легализации агрессии, только помогут ускорить его работу и расширить доказательную базу. Ответственность неизбежна", - подытожил Тихий.