Агресивна Росія не змінила цілей, Європа має діяти рішучіше, - Цахкна

"Мій месседж чіткий: нічого про Європу без Європи. Ми забезпечимо, щоб агресор платив, і щоб тиск продовжував посилюватися", - зауважив він.

За словами Цахкни, Росія не змінила своїх цілей. А запропонований мирний план не чинить тиску на агресора, а натомість стримує Україну.

"Мир є справедливим лише тоді, коли він ґрунтується на міжнародному праві, включаючи принципи територіальної цілісності та суверенітету", - наголосив очільник МЗС Естонії.

Він переконаний: Росія залишатиметься агресивною державою та закликав посилити тиск на неї.

"Ми ніколи не визнаємо окупацію, яка ґрунтується на застосуванні військової сили. США ніколи не визнавали радянську окупацію країн Балтії та Естонії. Тому це наша принципова позиція", – сказав Цахкна.

Чисельність ЗСУ та вступ до НАТО

Щодо пункту в мирному плані США, який стосується скорочення чисельності ЗСУ, урядовець наголосив, що рішення з цього приводу є частиною суверенітету держави.

Також Цахкна сказав, що питання вступу України до НАТО не знімається з порядку денного.

"Путін не може диктувати, що НАТО має або могло б робити у майбутньому, або що Європа повинна або не повинна робити", - переконаний він.

Серед іншого міністр закордонних справ Естонії звернув увагу, що запропоновані США пункти мирного плану не накладають жодних обмежень на Росію і закликав посилити на неї тиск. Зокрема, Європа може це зробити шляхом запровадження 20-го пакету санкцій.