Агрессивная Россия не изменила целей, Европа должна действовать решительнее, - Цахкна

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна считает, что предложенный мирный план США не оказывает давления на агрессора, зато сдерживает Украину - жертву жестокого вторжения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Маркуса Цахкны ВВС, которое он распространил в соцсети Х.
"Мой месседж четкий: ничего о Европе без Европы. Мы обеспечим, чтобы агрессор платил, и чтобы давление продолжало усиливаться", - отметил он.
По словам Цахкны, Россия не изменила своих целей. А предложенный мирный план не оказывает давления на агрессора, а взамен сдерживает Украину.
"Мир является справедливым только тогда, когда он основывается на международном праве, включая принципы территориальной целостности и суверенитета", - подчеркнул глава МИД Эстонии.
Он убежден: Россия будет оставаться агрессивным государством и призвал усилить давление на нее.
"Мы никогда не признаем оккупацию, которая основывается на применении военной силы. США никогда не признавали советскую оккупацию стран Балтии и Эстонии. Поэтому это наша принципиальная позиция", - сказал Цахкна.
Относительно пункта в мирном плане США, который касается сокращения численности ВСУ, чиновник подчеркнул, что решение по этому поводу является частью суверенитета государства.
Также Цахкна сказал, что вопрос вступления Украины в НАТО не снимается с повестки дня.
"Путин не может диктовать, что НАТО должно или могло бы делать в будущем, или что Европа должна или не должна делать", - убежден он.
Среди прочего министр иностранных дел Эстонии обратил внимание, что предложенные США пункты мирного плана не накладывают никаких ограничений на Россию и призвал усилить на нее давление. В частности, Европа может это сделать путем введения 20-го пакета санкций.
Как писало РБК-Украина, президент Владимир Зеленский после возвращения украинской делегации из Женевы отметил, что в мирном плане учтено "много правильного", но финальный документ требует работы. Он отметил, что сейчас мирный план США содержит уже не 28 пунктов.
Глава государства выразил убеждение, что Россия заинтересована в том, чтобы "сбить шанс на договоренность" и продолжить войну.
В понедельник, 24 ноября, через день после переговоров в Женеве, Financial Times написало, что мирный план США был урезан почти на треть. Сейчас в документе вместо первоначальных 28 пунктов осталось 19.
РБК-Украина ранее писало со ссылкой на источники, что в обновленном варианте мирного плана не должно остаться ограничения на численность ВСУ. Кроме того, будет изъят пункт об амнистии за совершенные преступления во время полномасштабной войны в Украине.