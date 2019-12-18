Аграрний комітет планує провести засідання наступного тижня

Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)

Засідання планують провести 23, 24, 26 і 27 грудня

Аграрний комітет проголосував за звернення до голови Верховної ради з проханням призначити засідання на наступний тиждень. Про це заявив на засіданні комітету голова комітету Микола Сольський, передає кореспондент РБК-Україна.

Комітет планує проводити засідання 23, 24, 26, 27 грудня. Народні депутати підтримали відповідне рішення.

"Пропоную звернутися до голови Верховної ради України з приводу надання протокольного доручення комітету з проведення засідань нашого комітету на тиждень з 23 по 27 грудня, який визначено як робота з виборцями. Пропоную засідання комітету проводити 23, 24, 26, 27 грудня 2019 о 9:00", - заявив Сольський.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що голосування за законопроект про відкриття ринку землі в Україні може відбутися до 31 грудня. За словами голови фракції "Слуга народу" Давида Арахамии, розгляд законопроекту буде залежати від швидкості обробив правок у комітеті.

Також повідомлялося, що вчора спікер парламенту Разумков закрив вечірнє засідання Ради відразу ж після його початку. Разумков заявив, що народні депутати повернуться до консультацій за законом про ринок землі.