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В аграрному комітеті Ради спрогнозували ціни на продукти в Україні навесні

Фото: ціни на продукти зростати не будуть, прогнозує депутат зі "Слуги народу" (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Вартість основних продуктів в Україні цієї весни навряд чи суттєво зміниться. Овочі минулорічного врожаю можуть подешевшати, а молочна продукція подорожчає.

Про це заявив член аграрного комітету Ради Дмитро Соломчук, повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт партії "Слуга народу".

"На мою думку, кардинального підвищення цін на продукти не відбудеться. Овочі, які зиму зберігалися в овочесховищах, почнуть дешевшати. Зокрема зменшується ціна на картоплю та цибулю у порівнянні з січнем", - вважає депутат.

Також, за його словами, будуть дешевшати яйця через те, що у весняно-літній період з’являється багато домашньої продукції. Крім того, попри війну, у центральних та західних областях України з’явилися фермерські господарства, які за якістю та ціною вже конкурують з великими виробниками.

"Ціна на молочну продукцію може несуттєво підвищитися у разі подорожчання палива. У цьому випадку молочка може додати у ціні декілька відсотків через логістику", - сказав Соломчук.

Інфляція в Україні

Нагадаємо, за даними Держстату, зростання споживчих цін в Україні в лютому 2024 року сповільнилося до 4,3%. Головною причиною уповільнення став рекордний врожай минулого року. НБУ очікує, що у березні інфляція збережеться на такому ж рівні.

У січні НБУ покращив прогноз щодо інфляції. НБУ прогнозує, що споживчі ціни за підсумками 2024 зростуть на 8,6%.

Як заявив голова НБУ Андрій Пишний, інфляція залишатиметься в межах цільового діапазону 5% ± 1 в. п. у найближчі місяці та "лише помірно пришвидшиться в другому півріччі".

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Ціни на продуктиВерховна рада