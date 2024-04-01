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В аграрном комитете Рады спрогнозировали цены на продукты в Украине этой весной

Фото: цены на продукты расти не будут, прогнозирует депутат из "Слуги народа" (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Стоимость основных продуктов в Украине этой весной вряд ли изменится. Овощи прошлогоднего урожая могут подешеветь, а молочная продукция подорожает.

Об этом заявил член аграрного комитета Совета Дмитрий Соломчук, сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт партии "Слуга народа".

"По моему мнению, кардинального повышения цен на продукты не произойдет. Овощи, которые зиму хранились в овощехранилищах, начнут дешеветь. В частности, уменьшается цена на картофель и лук по сравнению с январем", - считает депутат.

Также, по его словам, будут дешеветь яйца из-за того, что в весенне-летний период появляется много домашней продукции. Кроме того, несмотря на войну, в центральных и западных областях Украины появились фермерские хозяйства, которые по качеству и цене конкурируют с крупными производителями.

"Цена на молочную продукцию может незначительно повыситься в случае подорожания топлива. В этом случае молочка может прибавить в цене несколько процентов из-за логистики", - сказал Соломчук.

Инфляция в Украине

Напомним, по данным Госстата, рост потребительских цен в Украине в феврале 2024 года замедлился до 4,3%. Главной причиной замедления стал рекордный урожай в прошлом году. НБУ ожидает, что в марте инфляция сохранится на таком же уровне.

В январе НБУ улучшил прогноз по инфляции. НБУ прогнозирует, что потребительские цены по итогам 2024 года возрастут на 8,6%.

Как заявил глава НБУ Андрей Пышный, инфляция будет оставаться в пределах целевого диапазона 5% ±1 п. п. в ближайшие месяцы и "только умеренно ускорится во втором полугодии".

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