Інфляція в Україні впала до мінімуму з осені 2020 року

Зростання споживчих цін в Україні в лютому 2024 року сповільнилося до 4,3%. Це мінімальне значення з листопада 2020 року, коли річна інфляція становила 3,8%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу статистики (Держстат).

За даними статистичного відомства, за лютий ціни зросли на 0,3%, з початку року - на 0,7%.

Ціни на товари та послуги

Продукти харчування та безалкогольні напої за рік подорожчали на 2,6%. Найбільше подорожчали масло - на 13,3%, молоко - на 9,6%, сир та м'який сир - 8,5%, м'ясо та м'ясопродукти - на 9,1%.

Водночас яйця подешевшали на 20,0%, олія - на 16,7%, цукор - на 10,5%.

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби зросли на 9,0%, на одяг та взуття - впали на 7,0%.

Житло, вода, електроенергія, газ та інші види палива подорожчали на 12,7%.

Ціни на предмети домашнього вжитку та побутову техніку не змінилися, охорона здоров'я подорожчала на 8,7%, транспорт - на 3,3% (в т.ч. паливо на 5,0%), ціни на зв'язок зросли на 0,4%, на відпочинок та культуру впали на 2,2%, освіта подорожчала на 11,9%, ресторани та готелі подорожчали на 12,3%, різні товари та послуги на 10,7%.

Інфляція в Україні

За даними Держстату, зростання споживчих цін в Україні у 2023 році сповільнилося до 5,1%. Це мінімальне значення з 2020 року, коли інфляція становила 5,0%.

У січні НБУ покращив прогноз щодо інфляції. НБУ прогнозує, що споживчі ціни за підсумками 2024 року зростуть на 8,6%. Інфляція прискориться лише у другій половині року.

НБУ прогнозує, що у 2025 році ціни зростуть на 5,8%, у 2026 році - на 5,0%.