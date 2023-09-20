Аграрії вимагають від уряду рішучих заходів проти країн, що заборонили зерно з України

Продовження ембарго на українську аграрну продукцію в односторонньому порядку з боку Польщі, Угорщини та Словаччини є неприпустимим. Окрім позову до СОТ потрібні додаткові заходи проти цих країн.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Всеукраїнської аграрної ради ( ВАР ).

ВАР підтримує позови Міністерства економіки України до Світової організації торгівлі щодо обмеження вільної торгівлі з боку цих трьох країн. Крім того, ВАР закликає уряд України вивчити можливість застосувати додаткових контрзаходів проти вказаних країн.

Як зазначається в заяві, окремі країни обмежують не тільки імпорт, а й транзит продукції з України. "Робиться це як відкрито так і приховано, застосовуючи проти наших аграрних товарів, які прямують у порти до третіх країн, різні бюрократичні важелі", - зазначили у ВАР.

Українські аграрії нагадують, що сусідні країни ЄС запровадили ембарго ще у квітні цього року, послабивши економіку України на сотні мільйонів євро. І це все відбувається в той час, коли Україна вже півтора року відстоює спокій всієї Європи ціною життів та постійних обстрілів мирних міст та інфраструктури. Крім того, Росія військовим шляхом заблокувала пересування українських цивільних суден на морі, тотально мінує наші території, обстрілює зерносховища та відверто краде наш урожай.

"Вважаємо, що продовження заборони на імпорт сільгосппродукції грає на руку злочинній кремлівській владі", - йдеться у зверненні ВАР.

Крім того, сьогодні згадані країни ЄС збільшують перелік заборонених до ввозу на їх територію товарів. Раніше ембарго розповсюджувалось на 4 види аграрної продукції. Тепер Угорщина вводить заборону на 25 видів, а Польща додає до заборони на імпорт ще наше борошно та корми, зазначили у ВАР.

Ембарго

Нагадаємо, Польща у квітні ввела заборону на імпорт українського зерна та іншої агропродукції, за нею пішли інші країни Східної Європи. Єврокомісія підтримала їх та дозволила Польщі, Угорщині, Словаччині, Болгарії та Румунії заборонити пшениці, кукурудзи, насіння ріпаку та соняшнику з України.

Єврокомісія вирішила скасувати цю заборону з 15 вересня. Того ж дня Польща, Словаччина та Угорщина оголосили про збереження власних обмежень на імпорт українського зерна, незважаючи на рішення Єврокомісії.

Україна 19 вересня подала позови проти Польщі, Словаччини та Угорщини до Світової організації торгівлі через заборону на імпорт зерна.

Торговий представник України Тарас Качка заявив, що уряд України найближчими днями може запровадити ембарго на цибулю, помідори, капусту та яблука з Польщі.

Президент Володимир Зеленський заявив, що дружні країни Європи своїм ембарго підіграють Москві.