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Україна може заборонити імпорт овочів із Польщі

Вівторок 19 вересня 2023 19:33
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Україна може заборонити імпорт овочів із Польщі Фото: Тарас Качка (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

Уряд України найближчими днями може запровадити ембарго на цибулю, помідори, капусту та яблука з Польщі.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив заступник міністра економіки, торговельний представник України Тарас Качка виданню Rzeczpospolitа.

За його словами, Україна втратила надію на вирішення суперечки після п'яти місяців переговорів. Саме тому Київ звернувся до Світової організації торгівлі.

Він зауважив, що українська сторона не отримала жодної відповіді від польського уряду з цього приводу. При цьому Києву було важливо не тільки подовження заборони від Польщі, а й те, що вона поширила її на більшу кількість продуктів - борошно та зерновий шрот.

"Головна причина для нас - довести, що Польща не має права запроваджувати такі заходи. Ми від самого початку не погоджувалися із забороною експорту, для нас важливо рухатися в правильному напрямку, а це означає діалог з Єврокомісією, як інституцією, що відповідає за міжнародну торгівлю", - сказав Качка.

Чиновник вважає, що Україна пішла на цей крок для того, щоб "переконати" Польщу зробити крок назад і погодитися на механізм ліцензування, розроблений у співпраці з ЄС. Качка підкреслив, що Україна не має наміру погіршувати відносини з Польщею, але прагне виробити цивілізовані методи вирішення суперечки.

Заборона на зерно та позов до СОТ

Нагадаємо, Польща у квітні ввела заборону на імпорт українського зерна та іншої агропродукції, за нею пішли інші країни Східної Європи. Єврокомісія підтримала їх та дозволила Польщі, Угорщині, Словаччині, Болгарії та Румунії заборонити пшениці, кукурудзи, насіння ріпаку та соняшнику з України.

Єврокомісія вирішила скасувати цю заборону з 15 вересня. Того ж дня Польща, Словаччина та Угорщина оголосили про збереження власних обмежень на імпорт українського зерна, попри рішення Єврокомісії.

Україна 19 вересня подала позови проти Польщі, Словаччини та Угорщини до Світової організації торгівлі через заборону на імпорт зерна.

Торговий представник України Тарас Качка заявив, що Київ подає до суду на країни до СОТ, а не через власну торгову угоду з ЄС, оскільки весь світ має побачити, як держави-члени ЄС поводяться стосовно торгових партнерів і свого Союзу.

Качка заявив, що відкрита непокора Брюсселю з боку Польщі, Угорщини та Словаччини була не просто внутрішньою справою ЄС, але викликала те, що він назвав "найбільшою системною проблемою" - чи можуть міжнародні торгові партнери довіряти тому, що Брюссель говорить від імені ЄС.

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