Аграриям разрешили не платить налоги на импорт техники для хранения зерна
Украинских аграриев освободили от уплаты ввозных пошлин на оборудование для хранения зерна.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карточку законопроекта №7548-1.
Верховная рада приняла закон в целом на заседании 27 июля. Его поддержали 304 народных депутата. Документ вносит изменения в Таможенный кодекс Украины.
Аграриев освободили под уплаты налогов на импорт товаров, используемых для обеспечения хранения зерновых и масличных культур.
В пояснительной записке отмечается, что во время войны в Украине возникла проблема с хранением зерна, поскольку порты заблокированы, а многие элеваторы были уничтожены.
"Принятие законопроекта №7548-1 позволит уменьшить финансовую нагрузку на аграрный сектор и поможет решить вопрос использования временных средств хранения зерновых: мешков и рукавов, временных силосов, а также оборудование, предназначенное для погрузки и разгрузки", - говорится в сообщение.
Пошлины отменили на период действия военного положения и в течение 30 дней после его отмены. Однако новые правила не действуют на товары, которые завозятся из России.
Напомним, что 22 июля в Стамбуле Украина, Турция, ООН и Россия заключили соглашение об экспорте украинского зерна.
Вывозить зерно из Украины будут через порты в Одессе и Черноморске, а также порт "Южный".
Уже сегодня в Стамбуле заработал координационный центр по "зерновому коридору".
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