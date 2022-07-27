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Аграриям разрешили не платить налоги на импорт техники для хранения зерна

Новина українською →
Киев, Среда 27 июля 2022 16:27
Аграриям разрешили не платить налоги на импорт техники для хранения зерна Фото: Рада отменила налоги на импорт техники для хранения зерна (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Украинских аграриев освободили от уплаты ввозных пошлин на оборудование для хранения зерна.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карточку законопроекта №7548-1.

Верховная рада приняла закон в целом на заседании 27 июля. Его поддержали 304 народных депутата. Документ вносит изменения в Таможенный кодекс Украины.

Аграриев освободили под уплаты налогов на импорт товаров, используемых для обеспечения хранения зерновых и масличных культур.

В пояснительной записке отмечается, что во время войны в Украине возникла проблема с хранением зерна, поскольку порты заблокированы, а многие элеваторы были уничтожены.

"Принятие законопроекта №7548-1 позволит уменьшить финансовую нагрузку на аграрный сектор и поможет решить вопрос использования временных средств хранения зерновых: мешков и рукавов, временных силосов, а также оборудование, предназначенное для погрузки и разгрузки", - говорится в сообщение.

Пошлины отменили на период действия военного положения и в течение 30 дней после его отмены. Однако новые правила не действуют на товары, которые завозятся из России.

Напомним, что 22 июля в Стамбуле Украина, Турция, ООН и Россия заключили соглашение об экспорте украинского зерна.

Вывозить зерно из Украины будут через порты в Одессе и Черноморске, а также порт "Южный".

Уже сегодня в Стамбуле заработал координационный центр по "зерновому коридору".

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