Агітував за "приєднання" Запоріжжя до Росії. СБУ викрили чергового диякона УПЦ МП

Зазначається, що раніше диякон активував профіль у забороненій соцмережі "Вконтакте" і від свого імені "репостив" заклики прокремлівських блогерів на підтримку фейкового плебісциту.

Він також коментував російські публікації, агітуючи людей іти на "виборчі дільниці" і "голосувати" на користь РФ. У своїх дописах чоловік заперечував існування українського народу, його мови і культури.

Також клірик ставив під сумнів державний суверенітет і територіальну цілісність України у міжнародно визнаних кордонах.

Матеріали для свого деструктивного контенту диякон брав з пропагандистських пабліків російської соцмережі, у тому числі "русская весна".

Незалежна експертиза опублікованих матеріалів підтвердила підривну діяльність фігуранта.

Під час обшуків за місцем проживання диякона правоохоронці виявили комп’ютерну техніку з доказами злочинів.

Наразі клірику повідомлено про підозру за:

ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників),

ч. 1 ст. 161 (умисні дії, спрямовані на розпалювання національної, релігійної ворожнечі) Кримінального кодексу.

Вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу.