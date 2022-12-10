Служба безпеки сьогодні, 10 грудня вранці продовжила обшуки у церквах УПЦ МП. Цього разу вони проводять заходи в Харкові.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.

Оновлено. 09:26. "Співробітники Служби безпеки України проводять контррозвідувальні (безпекові) заходи на об’єктах УПЦ (МП) у Харківській області", - йдеться в повідомленні.

За даними правоохоронців, мова йде про такі об'єкти Харківської єпархії:

Свято-Покровський чоловічий монастир;

Свято-Благовіщенський кафедральний собор;

Свято-Казанський храм;

Храм ікони "Взискання загиблих";

Свято-Успенський храм;

Свято-Петро-Павлівський храм;

Свято-Миколаївський храм;

Свято-Валентинівський храм;

Ольгінський храм;

Храм цариці Тамари;

Свято-Архангело-Михайлівський храм;

Храм Георгія Переможця;

Свято-Володимирський храм;

а також Свято-Вознесенський кафедральний собор Ізюмської єпархії УПЦ (МП).

Вказано, що заходи проводяться спільно з Нацполіцією, Нацгвардією, ДПСУ.

"Враховуючи збройну агресію РФ, дані заходи проводяться для унеможливлення використання релігійних громад як осередку "русского мира" та убезпечення населення від провокацій і терористичних актів", - пояснюють в СБУ.

За безпосередньої участі представників церкви правоохоронці проводять огляд території та приміщень для виявлення осіб, які можливо причетні до протиправної діяльності на шкоду державному суверенітету України та предметів, заборонених до обігу.

Фото: СБУ почала обшуки в церквах Московського патріархату в Харкові (facebook.com/ssu.kharkiv)

Як повідомили ЗМІ очевидці, у Харкові на території храмів працюють люди з розпізнавальними знаками Служби безпеки України.

"Силовиків помітили, зокрема, на території Свято-Покровського чоловічого монастиря у центрі Харкова", - пишуть ЗМІ.

Згодом проведення обшуків виданню підтвердив речник Управління СБУ в Харківській області Владислав Абдула. Втім, коментувати ситуацію поки не став.

Нагадаємо, що вчора СБУ провела низку обшуків на території храмів УПЦ Московського патріархату у двох області та показала докази, які свідчать про співпрацю з РФ.

Також ми писали, що СБУ приходила з обшуками до собору УПЦ МП у Борисполі.

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