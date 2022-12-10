СБУ почала обшуки в церквах Московського патріархату в Харкові
Служба безпеки сьогодні, 10 грудня вранці продовжила обшуки у церквах УПЦ МП. Цього разу вони проводять заходи в Харкові.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.
Оновлено. 09:26. "Співробітники Служби безпеки України проводять контррозвідувальні (безпекові) заходи на об’єктах УПЦ (МП) у Харківській області", - йдеться в повідомленні.
За даними правоохоронців, мова йде про такі об'єкти Харківської єпархії:
- Свято-Покровський чоловічий монастир;
- Свято-Благовіщенський кафедральний собор;
- Свято-Казанський храм;
- Храм ікони "Взискання загиблих";
- Свято-Успенський храм;
- Свято-Петро-Павлівський храм;
- Свято-Миколаївський храм;
- Свято-Валентинівський храм;
- Ольгінський храм;
- Храм цариці Тамари;
- Свято-Архангело-Михайлівський храм;
- Храм Георгія Переможця;
- Свято-Володимирський храм;
- а також Свято-Вознесенський кафедральний собор Ізюмської єпархії УПЦ (МП).
Вказано, що заходи проводяться спільно з Нацполіцією, Нацгвардією, ДПСУ.
"Враховуючи збройну агресію РФ, дані заходи проводяться для унеможливлення використання релігійних громад як осередку "русского мира" та убезпечення населення від провокацій і терористичних актів", - пояснюють в СБУ.
За безпосередньої участі представників церкви правоохоронці проводять огляд території та приміщень для виявлення осіб, які можливо причетні до протиправної діяльності на шкоду державному суверенітету України та предметів, заборонених до обігу.
Фото: СБУ почала обшуки в церквах Московського патріархату в Харкові (facebook.com/ssu.kharkiv)
Як повідомили ЗМІ очевидці, у Харкові на території храмів працюють люди з розпізнавальними знаками Служби безпеки України.
"Силовиків помітили, зокрема, на території Свято-Покровського чоловічого монастиря у центрі Харкова", - пишуть ЗМІ.
Згодом проведення обшуків виданню підтвердив речник Управління СБУ в Харківській області Владислав Абдула. Втім, коментувати ситуацію поки не став.
Нагадаємо, що вчора СБУ провела низку обшуків на території храмів УПЦ Московського патріархату у двох області та показала докази, які свідчать про співпрацю з РФ.
Також ми писали, що СБУ приходила з обшуками до собору УПЦ МП у Борисполі.
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