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Зброя та російські агітки. СБУ завітала до об'єктів УПЦ МП ще у двох областях

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Україна, П'ятниця 09 грудня 2022 20:50
Зброя та російські агітки. СБУ завітала до об'єктів УПЦ МП ще у двох областях Фото: СБУ завітала до об'єктів УПЦ МП ще у двох областях (ssu.gov.ua)
Автор: Дмитро Браславський

Служба безпеки провела низку обшуків на території храмів УПЦ Московського патріархату у двох області та показала докази, які свідчать про співпрацю з РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку СБУ.

Служба безпеки України завершила контррозвідувальні (безпекові) заходи на обʼєктах УПЦ (МП) у Київській та Херсонській областях.

"У приміщеннях Херсонської єпархії було знайдено рушницю без відповідних дозвільних документів, прапор і золотий герб Росії. Спецслужба також взяла на опрацювання інформацію щодо декількох священнослужителів, які ймовірно, контактують з громадянами РФ і РБ", - додали в СБУ.

Крім того, правоохоронці виявили пропагандистські матеріали, де прославляється Росія.

"На території Пустинно-Миколаївського скита, який знаходиться у "забороненій" Чорнобильській зоні, було виявлено 16 підозрілих осіб. Серед них - чоловіки спортивної статури", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що вони перебували на обʼєкті незаконно, оскільки цивільні особи не мають права знаходитися у зоні відчуження, через яку росіяни намагалися прорватися на Київ у лютому-березні цього року. Стосовно них було складено протоколи про адміністративні правопорушення.

Нагадаємо, що Служба безпеки провела низку обшуків на території храмів УПЦ Московського патріархату у чотирьох області та показала докази, які свідчать про співпрацю з РФ.

До цього співробітники Служби безпеки України проводять контррозвідувальні (безпекові) заходи на об’єктах Української православної церкви Московського патріархату у Черкаській, Волинській та Херсонській областях.

Правоохоронці продовжують перевіряти церкви УПЦ МП в Україні. Цього разу СБУ прийшла до одного з соборів Борисполя (Київська область).

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