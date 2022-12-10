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Агитировал за "присоединение" Запорожья к России. СБУ разоблачили очередного диакона УПЦ МП

Иллюстративное фото: СБУ разоблачили диакона УПЦ МП, агитировавшего за "присоединение" Запорожья к России (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

Служба безопасности Украины разоблачила диакона одной из церквей Запорожской епархии УПЦ (МП), который публично одобрял проведение незаконного референдума о якобы "присоединении" региона к составу РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Отмечается, что ранее диакон активировал профиль в запрещенной соцсети "Вконтакте" и от своего имени "репостил" призывы прокремлевских блоггеров в поддержку фейкового плебисцита.

Он также комментировал российские публикации, агитируя людей идти на "избирательные участки" и "голосовать" в пользу РФ. В своих сообщениях мужчина отрицал существование украинского народа, его языка и культуры.

Также клирик подвергал сомнению государственный суверенитет и территориальную целостность Украины в международно признанных границах.

Материалы для своего деструктивного контента диакон брал из пропагандистских пабликов российской соцсети, в том числе "русская весна".

Независимая экспертиза публикуемых материалов подтвердила подрывную деятельность фигуранта.

Во время обысков по месту жительства диакона правоохранители обнаружили компьютерную технику с доказательствами преступления.

В настоящее время клирику сообщили о подозрении по:

ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников),

ч. 1 ст. 161 (преднамеренные действия, направленные на разжигание национальной, религиозной розни) Уголовного кодекса.

Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Напомним, сегодня СБУ пришла с обысками в церквях Московского патриархата в Харькове.

Вчера СБУ провела ряд обысков на территории храмов УПЦ МП в двух областях и обнаружила пропагандистские материалы, незаконное оружие, а также флаг и золотой герб России.

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