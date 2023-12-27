Агітував за приєднання Херсону до Росії: СБУ затримала чергового зрадника Уркїни

Як зазначають у відомстві, місцевий житель після захоплення обласного центру підтримав російських загарбників та пішов з ними на співпрацю.

"Таким чином росіяни запропонували йому ввійти до складу окупаційного "виборчкому" Корабельного району міста для участі в організації фейкового плебісциту", - повідомили в СБУ

Так, перебуваючи у лавах псевдоустанови, колаборант агітував мешканців Херсона "проголосувати" за приєднання регіону до складу Росії.

Крім того, фігурант у супроводі озброєних окупантів обходив двори жителів міста та змушував їх ставити "потрібні" відмітки у незаконних бюлетенях.

Намагався приховатись після звільнення міста

Після звільнення обласного центру зрадник залишився на правобережжі регіону, де намагався бути "непомітним" і таким чином уникнути покарання.

Втім, співробітники СБУ встановили його місцеперебування і затримали.

Оголошення підозри

Чоловікові повідомлено про підозру за колабораційну діяльність та добровільне зайняття посади у незаконних органах влади на тимчасово окупованих територіях України.

"Наразі зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна", - підсумували в СБУ.