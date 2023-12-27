Агитировал за присоединене Херсона к России: СБУ задержала очередного предателя Украины

Правоохранители задержали коллаборанта в освобожденном Херсоне. Злоумышленник участвовал в организации "референдума" РФ во время временной оккупации города.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.
Как отмечают в ведомстве, местный житель после захвата областного центра поддержал российских захватчиков и отправился с ними на сотрудничество.
"Таким образом, россияне предложили ему войти в состав оккупационного "избиркома" Корабельного района города для участия в организации фейкового плебисцита", - сообщили в СБУ.
Так, находясь в рядах псевдоучреждения, коллаборант агитировал жителей Херсона "проголосовать" за присоединение региона к России.
Кроме того, фигурант в сопровождении вооруженных оккупантов обходил дворы жителей города и заставлял их ставить "нужные" отметки в незаконных бюллетенях.
После освобождения областного центра предатель остался на правобережье региона, где пытался быть "незаметным" и таким образом избежать наказания.
Однако, сотрудники СБУ установили его местонахождение и задержали.
Мужчине сообщено о подозрении за коллаборационную деятельность и добровольное занятие должности в незаконных органах власти на временно оккупированных территориях Украины.
"В настоящее время злоумышленник находится под стражей. Ему грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества", - подытожили в СБУ.
Недавно сообщалось, что вражеский агент, работавший на российское Главное разведывательное управление (ГРУ), получил 15 лет тюрьмы. Он шпионил за техникой ВСУ через скрытый видеорегистратор.
Также командира боевой машины РФ, который пытал и имитировал казнь гражданских жителей в Киевской области, приговорили к 10 годам заключения.
Кроме того, еще двум коллаборантам из Харьковской области был приговор. Их осудили за помощь россиянам в хищении сограждан во время оккупационного периода.
Вчера мы сообщали о том, что в Киеве задержан владелец интернет-провайдера. Мужчина оказывал услуги на временно оккупированной части Луганской области и сотрудничал с захватчиками.
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