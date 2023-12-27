Агитировал за присоединене Херсона к России: СБУ задержала очередного предателя Украины

Как отмечают в ведомстве, местный житель после захвата областного центра поддержал российских захватчиков и отправился с ними на сотрудничество.

"Таким образом, россияне предложили ему войти в состав оккупационного "избиркома" Корабельного района города для участия в организации фейкового плебисцита", - сообщили в СБУ.

Так, находясь в рядах псевдоучреждения, коллаборант агитировал жителей Херсона "проголосовать" за присоединение региона к России.

Кроме того, фигурант в сопровождении вооруженных оккупантов обходил дворы жителей города и заставлял их ставить "нужные" отметки в незаконных бюллетенях.

Пытался скрыться после освобождения города

После освобождения областного центра предатель остался на правобережье региона, где пытался быть "незаметным" и таким образом избежать наказания.

Однако, сотрудники СБУ установили его местонахождение и задержали.

Объявление подозрения

Мужчине сообщено о подозрении за коллаборационную деятельность и добровольное занятие должности в незаконных органах власти на временно оккупированных территориях Украины.

"В настоящее время злоумышленник находится под стражей. Ему грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества", - подытожили в СБУ.