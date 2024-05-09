Агітував за приєднання Херсонської області до РФ. Клірику УПЦ МП повідомлено про підозру

Що сталось

Підозру оголосили колаборанту Назарію Шкілю - іподиякону так званої "Херсонської єпархії РПЦ". Під час окупації він підтримав ворога й пішов з ним на співпрацю. Пізніше гауляйтер Володимир Сальдо погодив "кандидатуру" зрадника на керівника місцевої окупаційної організації, що діяла під виглядом "громадського об'єднання молоді".

Фото: клірику УПЦ МП Шкілю оголосили про підозру (ssu.gov.ua)

"Перебуваючи на цій "посаді", фігурант зібрав "однодумців" для розфарбування стели на в’їзді в окупований Херсон у кольори російського прапора. Про це колаборант "прозвітував" у ході прямих трансляцій в ефірах центральних телеканалів країни-агресора", - додає СБУ.

Під час звільнення Херсонської області, зрадник разом зі своїм батьком - настоятелем місцевого храму УПЦ МП, втекли до Ставрополя.

Що загрожує

Клірику заочно повідомили про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 6 ст. 111-1 - колабораційна діяльність;

ч. 1 ст. 436-2 - заперечення збройної агресії Росії проти України;

ч. 1 ст. 110 - посягання на територіальну цілісність і недоторканність України.

Зокрема вирішується питання щодо кваліфікації дій батька колаборанта.