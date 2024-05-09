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Агітував за приєднання Херсонської області до РФ. Клірику УПЦ МП повідомлено про підозру

Фото: клірику УПЦ МП Шкілю оголосили про підозру (ssu.gov.ua)
Автор: Сергій Пишкін

Клірику УПЦ Московського патріархату, який агітував за приєднання Херсонської області до складу Російської Федерації, повідомлено про підозру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Служби безпеки України (СБУ).

Що сталось 

Підозру оголосили колаборанту Назарію Шкілю - іподиякону так званої "Херсонської єпархії РПЦ". Під час окупації він підтримав ворога й пішов з ним на співпрацю. Пізніше гауляйтер Володимир Сальдо погодив "кандидатуру" зрадника на керівника місцевої окупаційної організації, що діяла під виглядом "громадського об'єднання молоді". 

Фото: клірику УПЦ МП Шкілю оголосили про підозру (ssu.gov.ua)

"Перебуваючи на цій "посаді", фігурант зібрав "однодумців" для розфарбування стели на в’їзді в окупований Херсон у кольори російського прапора. Про це колаборант "прозвітував" у ході прямих трансляцій в ефірах центральних телеканалів країни-агресора", - додає СБУ. 

Під час звільнення Херсонської області, зрадник разом зі своїм батьком - настоятелем місцевого храму УПЦ МП, втекли до Ставрополя. 

Що загрожує 

Клірику заочно повідомили про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 6 ст. 111-1 - колабораційна діяльність;
  • ч. 1 ст. 436-2 - заперечення збройної агресії Росії проти України;
  • ч. 1 ст. 110 - посягання на територіальну цілісність і недоторканність України.

Зокрема вирішується питання щодо кваліфікації дій батька колаборанта. 

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що нещодавно СБУ прийшли з обшуками до запорізького митрополита УПЦ Московського патріархату Луки.

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Служба безпеки України