Агітував за приєднання Херсонської області до РФ. Клірику УПЦ МП повідомлено про підозру

Клірику УПЦ Московського патріархату, який агітував за приєднання Херсонської області до складу Російської Федерації, повідомлено про підозру.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Служби безпеки України (СБУ).
Підозру оголосили колаборанту Назарію Шкілю - іподиякону так званої "Херсонської єпархії РПЦ". Під час окупації він підтримав ворога й пішов з ним на співпрацю. Пізніше гауляйтер Володимир Сальдо погодив "кандидатуру" зрадника на керівника місцевої окупаційної організації, що діяла під виглядом "громадського об'єднання молоді".
Фото: клірику УПЦ МП Шкілю оголосили про підозру (ssu.gov.ua)
"Перебуваючи на цій "посаді", фігурант зібрав "однодумців" для розфарбування стели на в’їзді в окупований Херсон у кольори російського прапора. Про це колаборант "прозвітував" у ході прямих трансляцій в ефірах центральних телеканалів країни-агресора", - додає СБУ.
Під час звільнення Херсонської області, зрадник разом зі своїм батьком - настоятелем місцевого храму УПЦ МП, втекли до Ставрополя.
Клірику заочно повідомили про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України:
Зокрема вирішується питання щодо кваліфікації дій батька колаборанта.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що нещодавно СБУ прийшли з обшуками до запорізького митрополита УПЦ Московського патріархату Луки.
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