Агитировал за присоединение Херсонской области к РФ. Клирику УПЦ МП сообщено о подозрении

Что случилось

Подозрение объявили коллаборанту Назарию Шкилю - иподиакону так называемой "Херсонской епархии РПЦ". Во время оккупации он поддержал врага и пошел с ним на сотрудничество. Позже гауляйтер Владимир Сальдо согласовал "кандидатуру" предателя на руководителя местной оккупационной организации, действовавшей под видом "общественного объединения молодежи".

Фото: клирику УПЦ МП Шкиля объявили о подозрении (ssu.gov.ua)

"Находясь на этой "должности", фигурант собрал "единомышленников" для раскрашивания стелы на въезде в оккупированный Херсон в цвета российского флага. Об этом коллаборационист "отчитался" в ходе прямых трансляций в эфирах центральных телеканалов страны-агрессора", - добавляет СБУ.

Во время освобождения Херсонской области, предатель вместе со своим отцом - настоятелем местного храма УПЦ МП, сбежали в Ставрополь.

Что угрожает

Клирику заочно сообщили о подозрении по трем статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 6 ст. 111-1 - коллаборационная деятельность;

ч. 1 ст. 436-2 - возражение вооруженной агрессии России против Украины;

ч. 1 ст. 110 - посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

В частности, решается вопрос о квалификации действий отца коллаборанта.