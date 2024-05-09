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Агітував за приєднання Херсонської області до РФ. Клірику УПЦ МП повідомлено про підозру

Четвер 09 травня 2024 17:23
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Агітував за приєднання Херсонської області до РФ. Клірику УПЦ МП повідомлено про підозру Фото: клірику УПЦ МП Шкілю оголосили про підозру (ssu.gov.ua)
Автор: Сергій Пишкін

Клірику УПЦ Московського патріархату, який агітував за приєднання Херсонської області до складу Російської Федерації, повідомлено про підозру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Служби безпеки України (СБУ).

Що сталось

Підозру оголосили колаборанту Назарію Шкілю - іподиякону так званої "Херсонської єпархії РПЦ". Під час окупації він підтримав ворога й пішов з ним на співпрацю. Пізніше гауляйтер Володимир Сальдо погодив "кандидатуру" зрадника на керівника місцевої окупаційної організації, що діяла під виглядом "громадського об'єднання молоді".

Агітував за приєднання Херсонської області до РФ. Клірику УПЦ МП повідомлено про підозру

Фото: клірику УПЦ МП Шкілю оголосили про підозру (ssu.gov.ua)

"Перебуваючи на цій "посаді", фігурант зібрав "однодумців" для розфарбування стели на в’їзді в окупований Херсон у кольори російського прапора. Про це колаборант "прозвітував" у ході прямих трансляцій в ефірах центральних телеканалів країни-агресора", - додає СБУ.

Під час звільнення Херсонської області, зрадник разом зі своїм батьком - настоятелем місцевого храму УПЦ МП, втекли до Ставрополя.

Що загрожує

Клірику заочно повідомили про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 6 ст. 111-1 - колабораційна діяльність;
  • ч. 1 ст. 436-2 - заперечення збройної агресії Росії проти України;
  • ч. 1 ст. 110 - посягання на територіальну цілісність і недоторканність України.

Зокрема вирішується питання щодо кваліфікації дій батька колаборанта.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що нещодавно СБУ прийшли з обшуками до запорізького митрополита УПЦ Московського патріархату Луки.

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Служба безпеки України
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