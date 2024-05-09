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Агитировал за присоединение Херсонской области к РФ. Клирику УПЦ МП сообщено о подозрении

Четверг 09 мая 2024 17:23
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Агитировал за присоединение Херсонской области к РФ. Клирику УПЦ МП сообщено о подозрении Фото: клирику УПЦ МП Шкилю объявили о подозрении (ssu.gov.ua)
Автор: Сергей Пышкин

Клирику УПЦ Московского патриархата, который агитировал за присоединение Херсонской области в состав Российской Федерации, сообщено о подозрении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Службы безопасности Украины (СБУ).

Что случилось

Подозрение объявили коллаборанту Назарию Шкилю - иподиакону так называемой "Херсонской епархии РПЦ". Во время оккупации он поддержал врага и пошел с ним на сотрудничество. Позже гауляйтер Владимир Сальдо согласовал "кандидатуру" предателя на руководителя местной оккупационной организации, действовавшей под видом "общественного объединения молодежи".

Агитировал за присоединение Херсонской области к РФ. Клирику УПЦ МП сообщено о подозрении

Фото: клирику УПЦ МП Шкиля объявили о подозрении (ssu.gov.ua)

"Находясь на этой "должности", фигурант собрал "единомышленников" для раскрашивания стелы на въезде в оккупированный Херсон в цвета российского флага. Об этом коллаборационист "отчитался" в ходе прямых трансляций в эфирах центральных телеканалов страны-агрессора", - добавляет СБУ.

Во время освобождения Херсонской области, предатель вместе со своим отцом - настоятелем местного храма УПЦ МП, сбежали в Ставрополь.

Что угрожает

Клирику заочно сообщили о подозрении по трем статьям Уголовного кодекса Украины:

  • ч. 6 ст. 111-1 - коллаборационная деятельность;
  • ч. 1 ст. 436-2 - возражение вооруженной агрессии России против Украины;
  • ч. 1 ст. 110 - посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

В частности, решается вопрос о квалификации действий отца коллаборанта.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что недавно СБУ пришли с обысками к запорожскому митрополиту УПЦ Московского патриархата Луки.

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Служба безопасности Украины
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