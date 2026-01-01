Агитировала за оккупантов и распространяла пропаганду в детсаду: СБУ задержала коллаборантку
Служба безопасности Украины задержала в Киеве коллаборантку, которая работала на российских оккупантов на временно оккупированной территории Донецкой области с 2014 года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление пресс-службы СБУ в Telegram.
Задержанная - 64-летняя жительница Макеевки, в начале оккупации громады перешла на сторону захватчиков и возглавила местный детсад.
Предательница приехала в Киев для оформления загранпаспорта для дальнейшего выезда в страны ЕС, где она и была задержана.
Согласно материалам следствия, задержанная вводила в детском саду "образовательные стандарты" России, распространяла пропагандистскую литературу и агитационные материалы.
Кроме того, во время проведения родительских собраний фигурантка агитировала родителей детей к сотрудничеству с оккупантами.
Задержанной сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность, осуществление пропаганды в учебных заведениях независимо от типов и форм собственности с целью содействия осуществлению вооруженной агрессии против Украины).
Коллаборантке грозит наказание в виде лишения свободы.
Вражеские агенты, которых разоблачила СБУ
Напомним, военная контрразведка СБУ разоблачила и задержала агента ФСБ в составе Сил обороны Украины, который способствовал российским войскам в корректировке ракетных и дроновых атак по украинским целям.
Кроме того, СБУ задержала в Киеве еще одного агента, который одновременно работал на спецслужбы России и Беларуси. Он наводил удары по столичным теплоэлектроцентралям, следил за объектами Сил обороны и передавал российской стороне координаты и данные о техническом состоянии энергообъектов после обстрелов.
Ранее СБУ сообщала о задержании в Херсоне медика, который сотрудничал с российскими спецслужбами и наводил удары по городу и окрестным районам.