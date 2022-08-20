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Агитирует сотрудничать с оккупантами: подозрение выдвинуто директору лицея Новой Каховки

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Херсон, Суббота 20 августа 2022 12:59
Агитирует сотрудничать с оккупантами: подозрение выдвинуто директору лицея Новой Каховки Фото: директор лицея Новой Каховки подозревается в коллаборационизме (24tv.ua)
Автор: Константин Широкун

В коллаборационизме подозревается эксдиректор лицея в Новой Каховке Херсонской области, который возглавил псевдоуправление образования на оккупированной территории.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса генерального прокурора.

О подозрении сообщено гражданину Украины, который по предложению оккупантов согласился возглавить псевдоорган – "управление образования военно-гражданской администрации Каховского района".

По данным следствия, он осуществляет проверки учебных заведений и инвентаризацию их имущества, назначает на должности руководителей учебных заведений, которые согласились подчиняться оккупационной администрации.

Также мужчина активно агитирует оставшихся в городе педагогов идти на сотрудничество с оккупантами.

Напомним, ранее стало известно, что украинские военные ударили по позиции российских военных во временно оккупированной Новой Каховке. Для этого ВСУ использовали ракетные системы HIMARS.

Также мы писали, что раненый заместитель главы оккупационной администрации Виталий Гура умер во время того, как его пытались вывезти в Крым. Ранее сообщалось о покушении на Гуру. Его соседи слышали выстрелы, позже российские каналы опубликовали видео с места стрельбы, на котором были гильзы и следы крови.

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