Агитирует сотрудничать с оккупантами: подозрение выдвинуто директору лицея Новой Каховки

В коллаборационизме подозревается эксдиректор лицея в Новой Каховке Херсонской области, который возглавил псевдоуправление образования на оккупированной территории.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса генерального прокурора.

О подозрении сообщено гражданину Украины, который по предложению оккупантов согласился возглавить псевдоорган – "управление образования военно-гражданской администрации Каховского района".

По данным следствия, он осуществляет проверки учебных заведений и инвентаризацию их имущества, назначает на должности руководителей учебных заведений, которые согласились подчиняться оккупационной администрации.

Также мужчина активно агитирует оставшихся в городе педагогов идти на сотрудничество с оккупантами.