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Раненый заместитель гауляйтера Новой Каховки умер по дороге в Крым

Новина українською →
Новая Каховка, Суббота 06 августа 2022 16:28
Раненый заместитель гауляйтера Новой Каховки умер по дороге в Крым Фото: оккупационного чиновника Новой Каховки сегодня застрелили (24tv ua)
Автор: Артем Горовенко

Раненый заместитель главы оккупационной администрации Виталий Гура умер во время того, как его пытались вывезти в Крым.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram российского пропагандиста Юрия Котенка.

"Виталий Гура скончался во время транспортировки в Крым", - сообщил он.

Официально смерть коллаборанта пока не подтверждена.

Напомним, ранее сообщалось о покушении на Гуру. Его соседи слышали выстрелы, позже российские каналы опубликовали видео с места стрельбы, на котором были гильзы и следы крови.

До этого стало известно, что гауляйтер Херсона Владимир Сальдо находится в медикаментозной коме. Его уже вывезли в Москву.

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Херсонская область Новая Каховка
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