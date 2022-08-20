Агітує співпрацювати з окупантами: підозру висунуто директору ліцею Нової Каховки
У колабораціонізмі підозрюється ексдиректор ліцею в Новій Каховці Херсонської області, який очолив псевдоуправління освіти на окупованій території.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу генерального прокурора.
Про підозру повідомлено громадянину України, який за пропозицією окупантів погодився очолити псевдоорган – "управління освіти військово-цивільної адміністрації Каховського району".
За даними слідства, він здійснює перевірки навчальних закладів та інвентаризацію їх майна, призначає на посади керівників навчальних закладів, які погодилися підкорятися окупаційній адміністрації.
Також чоловік активно агітує педагогів, що залишилися в місті, йти на співпрацю з окупантами.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що українські військові вдарили по позиції російських військових у тимчасово окупованій Новій Каховці. Для цього ЗСУ використовували ракетні системи HIMARS.
Також ми писали, що поранений заступник голови окупаційної адміністрації Віталій Гура помер під час того, як його намагалися вивезти до Криму. Раніше повідомлялося про замах на Гуру. Його сусіди чули постріли, пізніше російські канали опублікували відео з місця стрілянини, на якому були гільзи і сліди крові.
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