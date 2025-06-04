Агентство S&P розцінило як дефолт відмову України платити за облігаціями

Як наголошується в публікації, Україна пропустила платіж у розмірі 665 млн доларів за своїми цінними паперами, який мав бути здійснений 2 червня 2025 року.

"Ба більше, ми не очікуємо виплати протягом пільгового періоду за цінними паперами, передбаченого договором, що становить 10 робочих днів, з огляду на мораторій уряду на виплати за цими облігаціями, якщо їх не буде реструктуризовано", - йдеться в повідомленні.

Водночас S&P Global підтвердило рейтинги України в іноземній валюті SD/SD (вибірковий дефолт) і суверенні кредитні рейтинги в національній валюті для України CCC+/C.

Стабільний прогноз за рейтингами в гривні відображає стимули уряду обслуговувати український борг, номінований у гривні, щоб уникнути проблем для вітчизняних банків, основних власників державних облігацій, ідеться в повідомленні.