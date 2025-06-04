Агентство S&P расценило как дефолт отказ Украины платить по облигациям

Международное рейтинговое агентство S&P Global снизило рейтинг выпуска облигаций Украины, привязанных к ВВП, с CC до D (дефолт).
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение агентства.
Как отмечается в публикации, Украина пропустила платеж в размере 665 млн долларов по своим ценным бумагам, который должен был быть произведен 2 июня 2025 года.
"Более того, мы не ожидаем выплаты в течение льготного периода по ценным бумагам, предусмотренного договором и составляющего 10 рабочих дней, учитывая мораторий правительства на выплаты по этим облигациям, если они не будут реструктурированы", - говорится в сообщении.
В то же время S&P Global подтвердило рейтинги Украины в иностранной валюте SD/SD (выборочный дефолт) и суверенные кредитные рейтинги в национальной валюте для Украины CCC+/C.
Стабильный прогноз по рейтингам в гривне отражает стимулы правительства обслуживать украинский долг, номинированный в гривне, чтобы избежать проблем для отечественных банков, основных держателей государственных облигаций, говорится в сообщении.
Напомним, Украина отказалась платить по ВВП-варрантам, поскольку действует мораторий на выплаты, который будет оставаться в силе до завершения процесса их реструктуризации.
Выпущенные в 2015 году ВВП-варранты гарантируют инвесторам вознаграждение, когда реальный экономический рост превысит 3% в год. Платеж 665 млн долларов должен быть произведен 31 мая и связан с ростом в 2023 году на 5,5%.
В апреле Украина и группа кредиторов во главе с хедж-фондами не смогли договориться об условиях реструктуризации задолженности на сумму 2,6 млрд долларов.
"ВВП-варранты были разработаны для мира, которого больше не существует", - сказал министр финансов Украины Сергей Марченко в своем заявлении после срыва переговоров,
Реструктуризация 2024 года привела к тому, что международные агентства снизили рейтинги Украины до уровня "ограниченный дефолт".
Этот рейтинг сейчас никак не влияет на Украину, поскольку Киев пока не планирует выходить на рынок для привлечения коммерческого долга. Все финансирование бюджетного дефицита идет через официальные каналы правительств и международных финансовых организаций.
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