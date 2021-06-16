Агентство Fitch улучшило прогноз роста мировой экономики в 2021 году

В основе пересмотра прогноза - новые данные о более раннем возобновлении работы сектора услуг в США и Европе, а также влияние политической поддержки.

Fitch повысило прогноз роста на 2021 год для большинства развитых стран: для США пересмотрен с 6,2% до 6,8%, для еврозоны - с 4,7% до 5,0%, для Великобритании - с 5,0% до 6,6%. Только по Японии - снижение до 2,5% с 3,6%. Прогноз по Китаю остается на уровне 8,4%, однако снижен прогноз роста для развивающихся рынков (EM), исключая Китай, до 5,9% с 6,0%.

Как отмечается в прогнозе, более быстрое, чем ожидалось, восстановление мировой экономики приводит к росту цен, поскольку цепочки поставок пытаются не отставать от быстро растущего спроса на потребительские товары длительного пользования и мировой торговли товарами. Однако более медленный рост, корректировка предложения в некоторых секторах, возврат к потреблению услуг и ослабление воздействия фискальных стимулов США должны привести к снижению темпов инфляции в 2022 году.

Fitch значительно пересмотрело прогнозы по инфляции в США и мире. Агентство ожидает, что инфляция в США упадет с 4,1% на конец 2021 года до 2,2% к концу 2022 года, но затем снова вырастет до 2,5% в 2023 году.

При этом агентство ожидает, что в 2022 году мировой рост замедлится до 4,3%.