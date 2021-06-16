Агентство Fitch поліпшило прогноз зростання світової економіки у 2021 році

В основі перегляду прогнозу - нові дані про більш раннє відновлення роботи сектора послуг в США і Європі, а також вплив політичної підтримки.

Fitch підвищило прогноз зростання на 2021 рік для більшості розвинених країн: для США переглянуто з 6,2% до 6,8%, для єврозони - з 4,7% до 5,0%, для Великої Британії - з 5,0% до 6,6%. Тільки щодо Японії - зниження до 2,5% з 3,6%. Прогноз по Китаю залишається на рівні 8,4%, проте знижений прогноз зростання для ринків, що розвиваються (EM), виключаючи Китай, до 5,9% з 6,0%.

Як наголошується в прогнозі, більш швидке, ніж очікувалося, відновлення світової економіки призводить до зростання цін, оскільки ланцюжки поставок намагаються не відставати від швидко зростаючого попиту на споживчі товари тривалого користування і світової торгівлі товарами. Однак більш повільне зростання, коригування пропозиції в деяких секторах, повернення до споживання послуг і ослаблення впливу фіскальних стимулів США повинні привести до зниження темпів інфляції у 2022 році.

Fitch значно переглянуло прогнози щодо інфляції в США і світі. Агентство очікує, що інфляція в США впаде з 4,1% на кінець 2021 року до 2,2% до кінця 2022 року, але потім знову зросте до 2,5% у 2023 році.

При цьому агентство очікує, що у 2022 році світове зростання сповільниться до 4,3%.