Мир вступил в заключительную фазу экономического кризиса, - Fitch

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings улучшило прогноз роста мировой экономики в 2021 году до 6,1%. В декабре прошлого года агентство ожидало рост на 5,3%.

Об этом говорится в выпуске Global Economic Outlook (GEO) агентства за март 2021 года.

"Пандемия еще не закончилась, но похоже, мы вступили в заключительную фазу экономического кризиса", - сказал Брайан Коултон, главный экономист Fitch.

По оценкам агентства, мировая экономика в 2020 году сократилась на 3,4%. Ожидается, что в 2021 году мировой ВВП вырастет на 2,5% по сравнению с 2019 годом, предшествующим пандемии.

Основным фактором пересмотра глобального прогноза стал недавно принятый в США пакет финансовых стимулов, намного превышающий ожидания. Сумма 1,9 триллиона долларов составляет более 2,5% мирового ВВП. Фискальная поддержка оказала мощное смягчающее воздействие в 2020 году, отмечают в агентстве.

Сейчас Fitch прогнозирует рост ВВП США на уровне 6,2% в 2021 году (пересмотрено с 4,5%), Китая - на уровне 8,4% (с 8,0%) и еврозоны - на уровне 4,7% (без изменений). Рост в развивающихся странах без учета Китая прогнозируется на уровне 6,0% (по сравнению с 5,0%).

Дальнейшее смягчение налогово-бюджетной политики было также объявлено в Великобритании, Италии, Японии, Германии и Индии, в то время как Фонд восстановления ЕС (NGEU) должен существенно ускорить рост еврозоны в 2022 году, считают аналитики Fitch.

Внедрение вакцины набирает обороты, особенно в Великобритании и США. Еврозона стартовала медленнее, но программа должна ускориться во 2 квартале. "По-прежнему разумно предположить, что к середине года кризис в области здравоохранения ослабнет, что позволит начать восстановление социальных контактов. Но задержки или проблемы с иммунизацией остаются основным риском ухудшения прогноза", - отмечают в агентстве.