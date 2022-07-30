Агентство Fitch снизило рейтинг "Нафтогаза" после объявления дефолта

При этом Fitch отвязало рейтинг "Нафтогаза" от рейтинга правительства Украины, когда компания объявила о первоначальном процессе реструктуризации. Рейтинг "Нафтогаза" теперь отражает его кредитоспособность на самостоятельной основе. Как только реструктуризация долга будет завершена, агентство рассмотрит связь "Нафтогаза" с государством и потенциальное влияние этой связи на его рейтинг.

По данным агентства, на краткосрочную ликвидность "Нафтогаза" существенно повлияет покупка дополнительных объемов газа на рынке в соответствии с указаниями правительства. Кроме того, на его ликвидность могут повлиять возможные сбои в работе и сокращение сбора дебиторской задолженности.

Аналитики Fitch отмечают, что добыча природного газа "Нафтогаза" снизилась лишь незначительно, поскольку его добывающая инфраструктура в основном расположена на территориях, контролируемых государством.

"Мы предполагаем, что потребности внутреннего потребления Украины будут по-прежнему в значительной степени удовлетворяться за счет внутреннего производства, а импорт будет осуществляться лишь в умеренных количествах. Однако мы видим риск того, что ключевая производственная или транспортная инфраструктура может быть повреждена или стать недоступной, поскольку военные атаки продолжаются, и их трудно предсказать", - говорится в сообщении.

Кроме того, ликвидность "Нафтогаза" может резко снизиться из-за объемов импорта газа, учитывая высокие мировые цены, добавили в Fitch.