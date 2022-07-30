Агентство Fitch знизило рейтинг "Нафтогазу" після оголошення дефолту

Міжнародне агентство Fitch Ratings знизило довгостроковий "Нафтогазу" в іноземній валюті до рівня RD (обмежений дефолт). Це сталося після того, як компанія 19 липня не погасила борг за єврооблігаціями.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення агентства .

При цьому Fitch відв'язало рейтинг "Нафтогазу" від рейтингу уряду України, коли компанія оголосила про початковий процес реструктуризації. Рейтинг "Нафтогазу" тепер відображає його кредитоспроможність на самостійній основі. Як тільки реструктуризація боргу буде завершена, агентство розгляне зв'язок "Нафтогазу" з державою і потенційний вплив цього зв'язку на його рейтинг.

За даними агентства, на короткострокову ліквідність "Нафтогазу" істотно вплине купівля додаткових обсягів газу на ринку відповідно до вказівок уряду. Крім того, на його ліквідність можуть вплинути можливі збої в роботі і скорочення збору дебіторської заборгованості.

Аналітики Fitch відзначають, що видобуток природного газу "Нафтогазу" знизилася лише незначно, оскільки його видобувна інфраструктура в основному розташована на територіях, контрольованих державою.

"Ми припускаємо, що потреби внутрішнього споживання України будуть як і раніше в значній мірі задовольнятися за рахунок внутрішнього виробництва, а імпорт буде здійснюватися лише в помірних кількостях. Однак ми бачимо ризик того, що ключова виробнича або транспортна інфраструктура може бути пошкоджена або стати недоступною, оскільки військові атаки тривають, і їх важко передбачити", - йдеться в повідомленні.

Крім того, ліквідність "Нафтогазу" може різко знизитися через обсяги імпорту газу, враховуючи високі світові ціни, додали в Fitch.