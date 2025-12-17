Агентство Fitch може знизити рейтинг Euroclear через заморожені активи РФ

Рейтингове агентство Fitch помістило бельгійський банк Euroclear у категорію Rating Watch Negative (під наглядом з негативними очікуваннями).
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Fitch.
Зазначається, що зміна категорії пов'язана з тим, що ЄС планує використати заморожені в Euroclear активи Банку Росії (близько 210 млрд євро) для фінансування України.
Під спостереження взято довгострокові рейтинги дефолту емітента Euroclear Bank та Euroclear Holding (AA), короткостроковий рейтинг (F1+), а також рейтинги боргових зобов'язань.
Агентство вказує на зростаючу, хоча поки що низьку, ймовірність проблем із платоспроможністю Euroclear, якщо зобов'язання перед РФ доведеться виконувати.
При цьому базовий сценарій Fitch припускає, що у разі реалізації плану ЄС для Euroclear буде створено захисні механізми, які б дозволили зберегти поточний високий рейтинг.
Нагадаємо, у п'ятницю, 12 грудня, країни-члени ЄС погодилися заморозити активи РФ у розмірі 210 млрд євро на безстроковий термін. Тепер це рішення не доведеться продовжувати кожні півроку.
Крім цього вже не перший місяць Євросоюз розглядає можливість надання "репараційного кредиту", який буде забезпечений замороженими активами Росії.
Але проти цього рішення виступає Бельгія, де зберігаються більшість російських активів, а саме - близько 140 млрд євро.
Бельгійський прем'єр Барт Де Вевер вимагає, щоб ЄС забезпечив для Euroclear захист від ризиків. Серед умов – надати необхідні ресурси на випадок, якщо РФ запровадить санкції.
В понеділок, 15 грудня, високий представник ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас заявила, що переговори щодо репараційного кредиту для України за рахунок заморожених активів РФ "стають дедалі складнішими".