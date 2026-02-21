ua en ru
Агенти РФ орендували квартири біля Офісу президента, щоб ліквідувати Зеленського, - CNN

Субота 21 лютого 2026 10:10
UA EN RU
Агенти РФ орендували квартири біля Офісу президента, щоб ліквідувати Зеленського, - CNN Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

На початку повномасштабного вторгнення російські агенти орендували квартири у безпосередній близькості до Офісу президента України у Києві, маючи наказ ліквідувати Володимира Зеленського.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Читайте також: Справа про замах на Зеленського: поляка визнали шпигуном російської розвідки

Як зазначає видання, ліквідація Зеленського була частиною кремлівського плану із захоплення України. Президент пережив близько десятка замахів з боку Росії.

Його мали захопити або вбити, якщо він не втече першим. Джерело, наближене до президента, повідомило CNN, що російські агенти орендували квартири поблизу Офісу президента з наказом ліквідувати його.

"На початку війни ходила жарт, що Зеленський став коміком – професією, якою він займався до вступу в політику, - тому що не боявся бомбардувань. У ті перші дні надзвичайна здатність Зеленського до виживання і гумор відображали непокірний настрій країни", - зазначили журналісти.

Замахи на Зеленського

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський раніше підтверджував, що на нього здійснювали замахи на початку повномасштабної війни. За його словами, під час однієї з таких спроб усередині будівлі Офісу президента загинули люди.

У березні 2024 року Зеленський говорив про понад 10 спроб замахів на нього.

Так, у квітні 2024 року спецслужби України та Польщі викрили агента Росії, який допомагав підготувати замах на Зеленського. Замах планували здійснити під час візиту президента України до Польщі.

Також у травні 2024 року СБУ викрила мережу агентів, яка готувала вбивство Зеленського, керівників СБУ та ГУР. В рамках справи встановили причетність начальника одного з департаментів Управління держохорони.

У червні 2025 року тодішній голова Служби безпеки України Василь Малюк заявив про те, що на Зеленського готували замах у Польщі.

Підозрюваним виявився поляк, військовий пенсіонер, якого спецслужби РФ завербували десятки років тому. Чоловік "свято вірив" в ідею СРСР, тому Москва його й активізувала у своїх цілях.

Метою поляка було фізичне усунення президента Зеленського в аеропорту "Жешув". Для цього розглядалося кілька варіантів: за допомогою FPV-дрона або снайперського комплексу, однак спробу замаху зірвали співробітники СБУ разом із польськими правоохоронцями.

Володимир Зеленський Російська Федерація
