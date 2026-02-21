ua en ru
Сб, 21 февраля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

Агенты РФ арендовали квартиры возле Офиса президента, чтобы ликвидировать Зеленского, - CNN

Суббота 21 февраля 2026 10:10
UA EN RU
Агенты РФ арендовали квартиры возле Офиса президента, чтобы ликвидировать Зеленского, - CNN Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

В начале полномасштабного вторжения российские агенты арендовали квартиры в непосредственной близости к Офису президента Украины в Киеве, имея приказ ликвидировать Владимира Зеленского.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Читайте также: Дело о покушении на Зеленского: поляка признали шпионом российской разведки

Как отмечает издание, ликвидация Зеленского была частью кремлевского плана по захвату Украины. Президент пережил около десятка покушений со стороны России.

Его должны были захватить или убить, если он не сбежит первым. Источник, приближенный к президенту, сообщил CNN, что российские агенты арендовали квартиры вблизи Офиса президента с приказом ликвидировать его.

"В начале войны ходила шутка, что Зеленский стал комиком - профессией, которой он занимался до вступления в политику, - потому что не боялся бомбежек. В те первые дни чрезвычайная способность Зеленского к выживанию и юмор отражали непокорный настрой страны", - отметили журналисты.

Покушения на Зеленского

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский ранее подтверждал, что на него совершали покушения в начале полномасштабной войны. По его словам, во время одной из таких попыток внутри здания Офиса президента погибли люди.

В марте 2024 года Зеленский говорил о более 10 попытках покушений на него.

Так, в апреле 2024 года спецслужбы Украины и Польши разоблачили агента России, который помогал подготовить покушение на Зеленского. Покушение планировали осуществить во время визита президента Украины в Польшу.

Также в мае 2024 года СБУ разоблачила сеть агентов, которая готовила убийство Зеленского, руководителей СБУ и ГУР. В рамках дела установили причастность начальника одного из департаментов Управления госохраны.

В июне 2025 года тогдашний глава Службы безопасности Украины Василий Малюк заявил о том, что на Зеленского готовили покушение в Польше.

Подозреваемым оказался поляк, военный пенсионер, которого спецслужбы РФ завербовали десятки лет назад. Мужчина "свято верил" в идею СССР, поэтому Москва его и активизировала в своих целях.

Целью поляка было физическое устранение президента Зеленского в аэропорту "Жешув". Для этого рассматривалось несколько вариантов: с помощью FPV-дрона или снайперского комплекса, однако попытку покушения сорвали сотрудники СБУ вместе с польскими правоохранителями.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Российская Федерация
Новости
Россия ударила авиацией по Сумах: ранены двое детей и женщина
Россия ударила авиацией по Сумах: ранены двое детей и женщина
Аналитика
"Нам жгут отделения за повестки": Игорь Смилянский о броне, банке и зарплатах в "Укрпочте"
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина "Нам жгут отделения за повестки": Игорь Смилянский о броне, банке и зарплатах в "Укрпочте"