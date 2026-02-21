Агенты РФ арендовали квартиры возле Офиса президента, чтобы ликвидировать Зеленского, - CNN

В начале полномасштабного вторжения российские агенты арендовали квартиры в непосредственной близости к Офису президента Украины в Киеве, имея приказ ликвидировать Владимира Зеленского.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

"В начале войны ходила шутка, что Зеленский стал комиком - профессией, которой он занимался до вступления в политику, - потому что не боялся бомбежек. В те первые дни чрезвычайная способность Зеленского к выживанию и юмор отражали непокорный настрой страны", - отметили журналисты.

Его должны были захватить или убить, если он не сбежит первым. Источник, приближенный к президенту, сообщил CNN, что российские агенты арендовали квартиры вблизи Офиса президента с приказом ликвидировать его.

Как отмечает издание, ликвидация Зеленского была частью кремлевского плана по захвату Украины. Президент пережил около десятка покушений со стороны России.

Покушения на Зеленского

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский ранее подтверждал, что на него совершали покушения в начале полномасштабной войны. По его словам, во время одной из таких попыток внутри здания Офиса президента погибли люди.

В марте 2024 года Зеленский говорил о более 10 попытках покушений на него.

Так, в апреле 2024 года спецслужбы Украины и Польши разоблачили агента России, который помогал подготовить покушение на Зеленского. Покушение планировали осуществить во время визита президента Украины в Польшу.

Также в мае 2024 года СБУ разоблачила сеть агентов, которая готовила убийство Зеленского, руководителей СБУ и ГУР. В рамках дела установили причастность начальника одного из департаментов Управления госохраны.

В июне 2025 года тогдашний глава Службы безопасности Украины Василий Малюк заявил о том, что на Зеленского готовили покушение в Польше.

Подозреваемым оказался поляк, военный пенсионер, которого спецслужбы РФ завербовали десятки лет назад. Мужчина "свято верил" в идею СССР, поэтому Москва его и активизировала в своих целях.

Целью поляка было физическое устранение президента Зеленского в аэропорту "Жешув". Для этого рассматривалось несколько вариантов: с помощью FPV-дрона или снайперского комплекса, однако попытку покушения сорвали сотрудники СБУ вместе с польскими правоохранителями.