Агенти "АТЕШ" знищили у Воронежі рідкісну відновлювальну техніку РЖД

За інформацією руху, диверсію було здійснено на залізничній станції. За підсумком операції партизани знищили важкий відновлювальний залізничний кран серії EDK-300/5. Причому цю техніку вже знято з виробництва.

"EDK-300/5 призначений для складних аварійно-відновлювальних робіт на залізниці і здатний піднімати вантажі масою до 300 тонн... Заміна знищеного крана потребуватиме значного часу і ресурсів", - йдеться в публікації.

В "АТЕШ" зазначили, що таких кранів у розпорядженні РЖД залишилися одиниці, тож кожна втрата ускладнює ворогу відновлення пошкодженої інфраструктури та ліквідацію наслідків аварій на ключових вузлах.

"Поки путінська армія шукає заміну, залізничний вузол і логістика в регіоні працюють з обмеженим резервом відновлення. Навіть у глибокому тилу критична техніка не застрахована від знищення", - резюмували в русі.