Агенты "АТЕШ" уничтожили в Воронеже редкую восстановительную технику РЖД

Партизаны "АТЕШ" провели очередную успешную диверсию в тылу России. На этот раз агенты уничтожили редкий экземпляр восстановительной техники РЖД в Воронеже.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram "АТЕШ".
По информации движения, диверсия была совершена на железнодорожной станции. По итогу операции партизаны уничтожили тяжелый восстановительный железнодорожный кран серии EDK-300/5. Причем данная техника уже снята с производства.
"EDK-300/5 предназначен для сложных аварийно-восстановительных работ на железной дороге и способен поднимать грузы массой до 300 тонн... Замена уничтоженного крана потребует значительного времени и ресурсов", - говорится в публикации.
В "АТЕШ" отметили, что таких кранов в распоряжении РЖД остались единицы, поэтому каждая потеря осложняет врагу восстановление поврежденной инфраструктуры и ликвидацию последствий аварий на ключевых узлах.
"Пока путинская армия ищет замену, железнодорожный узел и логистика в регионе работают с ограниченным резервом восстановления. Даже в глубоком тылу критическая техника не застрахована от уничтожения", - резюмировали в движении.
Напомним, в конце мая в "АТЕШ" рассказали, что их агенты помогли ослепить ПВО Новороссийска перед тем, как украинская армия ударила по крупнейшему нефтехранилищу Кавказа.
В том же месяце партизаны уничтожили электровоз в Липецкой области, чем сорвали переброску военных грузов на Сумское направление. Как правило, РФ перебрасывает с помощью таких локомотивов боеприпасы, топливо, вооружение и тяжелую технику.